Algérie: Le président de la République salue le niveau atteint par l'industrie algérienne et affirme que la priorité est de répondre à la demande locale

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a salué, jeudi à Alger, le niveau atteint par l'industrie algérienne, qui a réussi en quelques années à fournir des produits de qualité tout en réduisant la facture des importations, affirmant que la priorité en matière de production était de répondre à la demande locale avant d'envisager l'exportation.

Le président de la République intervenait lors de l'inauguration de la 32e édition de la Foire de la production algérienne qu'il a présidée au Palais des expositions des Pins maritimes (Alger), en présence du Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, du directeur de cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, de membres du Gouvernement et de nombre d'ambassadeurs.

Après avoir suivi un exposé sur les activités des sociétés et entreprises économiques algériennes, présenté par le ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, M. Tayeb Zitouni, le président de la République a visité le stand du ministère de la Défense nationale, où il a souligné que "l'industrie militaire est un modèle à suivre et une locomotive pour l'industrie nationale". "L'Armée a atteint un niveau dans l'industrie que je souhaite voir égalé par d'autres entreprises", a-t-il ajouté, saluant le taux élevé d'intégration dans l'industrie militaire.

Afin de développer l'industrie automobile, il a souligné que le partenariat avec l'Afrique du Sud dans le domaine des pièces de rechange est à même de booster ce secteur, d'autant que 70 entreprises algériennes sont actives dans la production de ces pièces.

Se rendant au stand du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), le président de la République a insisté sur la nécessaire entrée en service du guichet unique avant janvier 2025, précisant que "l'investisseur doit se rendre uniquement au guichet unique".

Au niveau du stand du constructeur automobile Fiat, le président de la République s'est enquis de l'évolution de sa production, affirmant que l'Algérie aspirait à développer une industrie automobile, comprenant la sous-traitance dans la pièce détachée. Et d'évoquer, dans ce cadre, la possibilité pour les opérateurs économiques d'engager des investissements adaptés aux besoins de la société, en augmentant le taux d'intégration à 50%.

La politique prônée par l'Etat ces dernières années, consistant à encourager la production locale, a permis de "réduire la facture des importations de 40%", a rappelé le président de la République, soulignant la nécessité de ne pas faire de distinction entre les entreprises militaires, publiques et privées, étant donné qu'elles contribuent toutes à la production algérienne.

Le président de la République a, dans ce contexte, insisté sur la nécessité d'améliorer le niveau de vie des citoyens, à travers la production locale, indiquant que l'Algérie n'est pas loin d'atteindre 60 millions d'habitants.

Pour encourager l'utilisation des énergies renouvelables, le président de la République a donné des instructions pour la généralisation progressive de l'éclairage public à l'énergie solaire à partir de 2025, notamment dans les grandes villes, affirmant que cette orientation est de nature à réduire une charge financière importante pour les budgets des communes.

Visitant le stand du groupe LaBelle pour les produits alimentaires, le président de la République a souligné que l'exportation devait se faire seulement après couverture du marché national.

S'agissant de l'industrie des équipements agricoles, le président de la République a indiqué que l'autorisation octroyée aux agriculteurs pour l'importation de tracteurs d'occasion avait pour objectif de répondre à la demande croissante, appelant l'Entreprise nationale de matériels agricoles et de pêche (ENMAP) à contribuer à l'organisation du marché des tracteurs d'occasion, tout en renforçant sa production.

Le président de la République a, dans ce contexte, mis en avant l'importance de tirer parti des expériences des autres pays en matière de production de matériel agricole, mais aussi d'établir des partenariats et de se tourner davantage vers la recherche et le développement, en vue de mettre à disposition un matériel développé à même de répondre aux attentes des agriculteurs, soulignant que cette démarche permettra d'augmenter l'attractivité du secteur agricole pour les étudiants et de moderniser certaines activités agricoles, à l'instar de la récolte des olives.

Au niveau du stand de l'entreprise CEBON, le président de la République s'est dit fier du succès et de l'engouement qu'a connu la pâte à tartiner El Mordjene à l'échelle mondiale. "Vous devez continuer sur cette voie et envisager la production locale de noisettes", a-t-il dit.

Au stand de la Société nationale de sidérurgie (SNS), le président de la République a souligné l'importance d'adapter la production aux besoins du marché national, plutôt que de se concentrer uniquement sur l'exportation, notamment après l'enregistrement de 11.000 nouveaux projets auprès de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), ces projets nécessitant des structures métalliques pour leur réalisation.

Mise en service des stations de dessalement à compter de février 2025

Par ailleurs, le président de la République a salué les progrès enregistrés dans le secteur des start-up, soulignant que, grâce aux jeunes, il est possible de créer "une économie forte, intègre et fondée sur la connaissance".

Le président de la République a, à cet égard, donné des instructions pour ouvrir la voie aux startuppers afin qu'ils puissent collaborer avec des partenaires internationaux.

"Je crois en les start-up, car elles représentent l'avenir du pays. Nous avons atteint 9.000 start-up et je m'engage à atteindre 20.000. L'Algérien est créatif et s'impose partout où il va", a-t-il déclaré.

Afin de protéger les produits algériens, le président de la République a donné des instructions pour commencer à réduire progressivement les importations de plaquettes de frein à compter de 2025, suite au succès d'une entreprise privée algérienne qui couvre le marché national et répond aux besoins de nombreuses entreprises et institutions publiques dans ce domaine.

Aussi, le président de la République a invité les grandes sociétés algériennes à soutenir les start-up en finançant leurs projets et recherches, qui étaient auparavant soutenus financièrement par l'Etat essentiellement, affirmant que "le véritable investissement réside dans le savoir".

Concernant la production pharmaceutique, le président de la République a souligné l'importance pour l'entreprise Saidal de retrouver son rôle en assurant la production d'une plus grande part de médicaments "sans impacter le secteur privé", insistant sur la nécessité pour les médecins de prescrire les médicaments disponibles sur le marché.

Au niveau du stand du Groupe Sonarem, le président de la République a insisté sur l'impératif pour les projets en cours de réalisation dans le secteur minier de progresser parallèlement aux projets ferroviaires et du quai minéralier du port d'Annaba.

Concernant les projets des cinq (5) stations de dessalement de l'eau de mer en cours de réalisation à Tipasa, El Tarf, Béjaia, Boumerdes et Oran, d'une capacité globale de 1,5 million M3, le président de la République a donné des instructions pour "le lancement progressif de la distribution d'eau à partir de ces stations à compter de fin février 2025", insistant sur la nécessaire distribution d'eau potable avant le mois de Ramadhan prochain et l'impératif de mettre fin au problème de la pénurie d'eau au niveau des grandes villes.

Le président de la République a, par là même, salué l'expérience acquise par la société Algerian Energy Company (AEC), filiale du groupe Sonatrach, dans la réalisation de ces stations.