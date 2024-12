Congo-Brazzaville: Numérique - Les partenaires appelés à accélérer le projet e-gouv

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet e-gouvernement (e-gouv), le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, M. Léon Juste Ibombo, s'est entretenu, le 19 décembre, à Brazzaville avec les partenaires et responsables liés audit projet afin de trouver des stratégies pour accélérer sa mise en oeuvre effective dans les brefs délais.

Réunissant les responsables du groupe Addinn, du Projet d'accélération de la transformation numérique (Patn) et ceux de l'Agence de développement de l'économie numérique (Aden), cette séance de travail avait pour but de jeter les fondements solides de la stratégie significative qui contribueront à accélérer les travaux desdits projets ainsi que de son opérationnalisation. En effet, le projet e-gouv permet, entre autres, de renforcer l'efficacité administrative ; de promouvoir la transparence grâce à l'accès en ligne aux informations et aux services ; d'améliorer l'accès aux services publics. « Le ministre nous a instruit d'accélérer les travaux de la plateforme e-gouv. Il nous a donc été demandé de déployer tous les moyens et si possible raccourcir les délais prévus avec le projet Paten dans le cadre du e-gouv...Grâce à ce projet, le citoyen congolais aura accès à tous les services publics avec beaucoup de faciliter et d'accessibilité.

Aussi, nous allons tout faire afin de respecter les instructions qui nous ont été données. Un comité sera mis en place, la plateforme du gouvernement sera mise en ligne pour certains services publics prioritaires. Par ailleurs, la délivrance du certificat de nationalité et des extraits d'acte de naissance sera bientôt en ligne. Cela pour ainsi dire que les choses avancent formidablement », a expliqué le directeur général du groupe Addinn, Fethi Khelifi.

Décrivant l'importance de ce projet, le ministre Léon Juste Ibombo a rappelé que les projets d'e-gouvernement ne sont pas uniquement des outils technologiques. Ils incarnent une nouvelle manière de concevoir et de fournir des services publics, en plaçant les citoyens au centre des priorités de l'administration. « Dans un monde de plus en plus connecté, la transformation numérique n'est plus une option, mais une nécessité pour répondre aux attentes des citoyens, des entreprises et des partenaires internationaux. Les projets d'e-gouvernement jouent un rôle crucial dans cette transition, en créant des infrastructures numériques solides et accessibles qui permettent à l'État de mieux servir la population. », a-t-il indiqué.

S'agissant de l'apport des plateformes e-gouv, le ministre Léon Juste Ibombo a notifié que ces dernières offrent des avantages multiples, tant pour les citoyens que pour l'administration elle-même. Elles favorisent une accessibilité accrue des services ; la réduction des coûts pour l'État comme pour les usagers ; l'inclusion numérique, ce, en développant des outils adaptés à tous et enfin la fiabilité et sécurité.

Ayant pris part à cette réunion, Borel Deby Gassaye, directeur de l'écosystème digital a déclaré : « avec Addinn et le Patn nous travaillons sur le projet e-gouv, un projet qui permettra d'apporter le service numérique aux citoyens et aux entreprises. Lancé depuis septembre de cette année, nous travaillons d'arrache-pied pour tenir les délais qui sont de 24 mois. Si nous travaillons dur, cela pourra être fait en 18 mois ».