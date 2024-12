Addis Abeba — L'Éthiopie joue un rôle actif pour la paix et la sécurité dans la Corne de l'Afrique en investissant massivement dans le programme de résolution des conflits par des négociations et des médiations pacifiques, a souligné le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Misganu Arga.

En tant que carrefour des principales lignes maritimes internationales, la Corne de l'Afrique reste stratégiquement importante pour le commerce et la politique mondiaux. Par conséquent, la paix et la stabilité de la région sont extrêmement importantes.

Dans un entretien exclusif avec l'agence de nouvelle éthiopienne, le ministre d'État des affaires étrangères, Misganu Arga, a noté qu'en tant que pays situé dans la Corne de l'Afrique, l'Éthiopie joue un rôle actif pour la sécurité et la stabilité de la région.

« La situation géographique de la Corne de l'Afrique est un élément important qui relie le Golfe Arabique et aussi le continent africain au sens large, et aussi un grand carrefour pour les transactions commerciales mondiales qui rendent la Corne de l'Afrique, géographiquement, géopolitiquement, stratégiquement importante pour la politique mondiale et pour le continent africain. »

L'intérêt vital de l'Éthiopie est de promouvoir la paix et la stabilité dans la Corne de l'Afrique, a-t-il indiqué, notant que « si nous assurons la paix et la stabilité dans la Corne de l'Afrique, l'Éthiopie bénéficiera largement de cette équation. »

Selon Misganu, l'Éthiopie a énormément investi dans le programme de paix et de stabilité en résolvant les conflits par la négociation pacifique et la médiation, mentionnant le rôle de médiation du pays en Somalie, au Soudan du Sud et au Soudan.

« Le rôle de l'Éthiopie dans la Corne de l'Afrique est donc majeur et significatif », a expliqué Misganu, réitérant l'engagement indéfectible de l'Éthiopie à apporter l'intégration régionale par le biais de diverses approches diplomatiques et de projets d'infrastructure.

« Nous avons connecté notre infrastructure à Djibouti, à la route, au chemin de fer, à l'électricité et à l'approvisionnement en eau. Nous avons connecté notre réseau électrique au Soudan et au Kenya et nous travaillons également à vendre de l'électricité à la Tanzanie et à la Somalie. »

Selon le ministre d'État, la région ne peut se développer que si tous les habitants de la région collaborent et travaillent ensemble sur le programme d'intégration.