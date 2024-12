Ile Maurice: «The Dodo's Legacy/The Story of Conservation in Mauritius» - Célébration des 40 ans de la MWF

La Mauritian Wildlife Foundation (MWF) a dévoilé à l'Institut français de Maurice (IFM) à RoseHill, le livre tant attendu intitulé The Dodo's Legacy - The Story of Conservation in Mauritius, le vendredi 13 décembre. Cet ouvrage, rédigé par Rodney Phillips, fait partie des activités phares organisées dans le cadre du 40e anniversaire de la MWF. Cette publication richement illustrée retrace le parcours extraordinaire des efforts de conservation à Maurice et à Rodrigues. Elle met en lumière les défis et les victoires qui ont permis de transformer ces îles en modèles mondiaux de restauration écologique.

La cérémonie de lancement a rassemblé une audience distinguée, comprenant, le ministre de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du Changement climatique, Rajesh Bhagwan, et la junior minister, Joanna Bérenger, les sponsors du livre, CIM Finance, Currimjee Group, MCB Group et Scott, ainsi que des représentants d'entreprises locales, des journalistes, et des membres de la MWF. Vikash Tatayah, directeur de la conservation de la MWF, a joué le rôle de maître de cérémonie.

Parmi les discours de la soirée, Rodney Phillips a partagé ses motivations pour écrire cet ouvrage, tandis que Carl Jones, directeur scientifique de la MWF, a insisté sur l'importance de préserver la biodiversité unique de Maurice. Enfin, Tim Taylor, président de la MWF, a exprimé sa sincère gratitude à tous les participants et contributeurs. Rajesh Bhagwan a salué les quatre décennies de dévouement inlassable de la MWF pour la protection du patrimoine naturel de Maurice, tout en encourageant les efforts continus de l'organisation.

Quarante ans de conservation exemplaire

Depuis sa création en 1984, la MWF s'est imposée comme un acteur majeur de la conservation à Maurice. Le livre The Dodo's Legacy - The Story of Conservation in Mauritius raconte cette aventure remarquable. Il met en avant les succès significatifs du sauvetage d'espèces emblématiques comme la Mauritius Kestrel, le Pink Pigeon, l'Echo Parakeet, la Rodrigues Fruit Bat et le Rodrigues Warbler. L'ouvrage détaille également la restauration d'habitats critiques, tels que l'île-aux-Aigrettes, l'île-Ronde, les Gorges de la Rivière Noire et Grande Montagne à Rodrigues.

En soutenant cette publication, les lecteurs ne se contentent pas de découvrir une histoire inspirante ; ils contribuent à préserver les espèces endémiques restantes de Maurice et Rodrigues. Le livre est disponible au siège de la MWF à Vacoas, à l'île-aux- Aigrettes, dans divers marchés où la MWF tient des stands ainsi que dans une sélection de librairies.

Héritage du dodo : une leçon pour l'avenir

Après l'arrivée des Hollandais à Maurice en 1598, l'île a subi une déforestation massive, entraînant la disparition de plusieurs espèces endémiques. La perte la plus iconique reste celle du dodo, devenu le symbole ultime de l'extinction. Au cours des quatre siècles suivants, les écosystèmes de l'île ont été gravement dégradés par l'introduction d'espèces invasives, la destruction des habitats, et l'urbanisation. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que des voix se sont élevées pour alerter à ces problèmes.

En 1984, un petit groupe de citoyens et de naturalistes internationaux a fondé une ONG dédiée à la sauvegarde des espèces menacées et à la restauration des écosystèmes endommagés. Grâce à leurs efforts, Maurice est aujourd'hui considéré comme un leader mondial de la conservation, ayant sauvé plus d'espèces endémiques que tout autre pays. L'histoire racontée dans The Dodo's Legacy - The Story of Conservation in Mauritius est une source d'inspiration et de fierté nationale. Elle nous rappelle que, grâce à la détermination et à la collaboration, il est possible de restaurer et de protéger notre patrimoine naturel pour les générations futures.