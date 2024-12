Afrique: Les stades emblématiques du Maroc prêts à accueillir le continent

À un an exact du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2025, le Maroc se prépare à accueillir le plus grand événement footballistique du continent.

Bien que le Comité Local d'Organisation n'ait pas encore confirmé officiellement les villes et les stades hôtes, six stades emblématiques devraient être au coeur de ce tournoi historique. Chacun de ces lieux illustre l'infrastructure de classe mondiale du Maroc, qui a déjà accueilli des événements internationaux et continentaux majeurs.

Stade Mohammed V, Casablanca

Le stade Mohammed V, l'un des plus emblématiques du Maroc, est un habitué des grandes rencontres. En tant que centre névralgique de la CAN 1988, il a marqué l'histoire en accueillant la victoire du Cameroun sur le Nigeria lors d'une finale mémorable.

D'une capacité de 67 000 places, ce stade a été rénové pour répondre aux standards modernes, devenant ainsi un lieu privilégié pour les finales de la Ligue des champions de la CAF et les matchs amicaux internationaux. Implanté au coeur de la vibrante ville de Casablanca, il offrira sans doute une ambiance électrique pour les matchs de la CAN 2025.

Stade Moulay Abdellah, Rabat

Le stade Moulay Abdellah, situé dans la capitale marocaine, Rabat, figure parmi les sites potentiels pour la CAN 2025. Avec une capacité de 53 000 places, il a bénéficié de rénovations majeures pour perfectionner ses installations.

Il a récemment accueilli la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2023 ainsi que la Coupe d'Afrique des Nations Féminine, témoignant ainsi de sa capacité à organiser des événements de portée internationale. Sa localisation stratégique en fait un choix de prédilection pour les matchs importants, y compris le match d'ouverture ou la finale du tournoi.

Stade Ibn Batouta, Tanger

Le stade Ibn Batouta de Tanger est une merveille architecturale, avec une capacité de 65 000 places. Connu pour son atmosphère vibrante, il a accueilli des matchs lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2023 et fait partie de la candidature du Maroc pour la Coupe du Monde de la FIFA 2030. Sa proximité avec l'Espagne via les liaisons maritimes souligne la connectivité mondiale du Maroc, ajoutant une saveur unique au tournoi.

Stade Adrar, Agadir

Situé près de la côte sud du Maroc, le stade Adrar à Agadir offre une vue imprenable et des installations de premier plan. Ce stade de 45 000 places a accueilli des matchs amicaux internationaux et des compétitions de la CAF, gagnant une réputation pour son cadre pittoresque. Son inclusion dans la sélection des stades pour la CAN 2025 enrichirait sans aucun doute l'attrait du tournoi.

Stade de Marrakech, Marrakech

Marrakech, une ville célèbre pour son riche patrimoine culturel, abrite un stade moderne qui a constamment impressionné. Le stade de Marrakech, d'une capacité de 45 240 places, a déjà accueilli des matchs de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Son accessibilité via le réseau de trains à grande vitesse du Maroc en fait un choix idéal tant pour les fans que pour les équipes.

Stade de Fès, Fès

Le stade de Fès offre un cadre plus traditionnel, alliant le charme ancien du Maroc à des installations sportives modernes. Capable d'accueillir jusqu'à 35 000 spectateurs, ce stade propose une expérience unique pour les fans et ajoute de la diversité à la sélection des stades pour la CAN 2025.

Une nation prête à briller

La préparation du Maroc pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies 2025 est renforcée par son infrastructure de transport robuste, comprenant des trains à grande vitesse, des autoroutes modernes et des aéroports internationaux.

Des villes comme Casablanca, Marrakech et Rabat sont bien connectées aux principaux hubs mondiaux, garantissant un voyage sans accroc pour les équipes et les supporters. De plus, le Maroc offre une diversité d'options d'hébergement, des hôtels de luxe aux séjours économiques, pour répondre aux besoins de chaque visiteur.

En témoignage de sa réputation croissante dans le football, le Maroc est également un co-organisateur de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 avec le Portugal et l'Espagne. Avec son bilan éprouvé, sa base de supporters passionnée et ses installations de pointe, le Maroc est prêt à offrir une Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies 2025 inoubliable.