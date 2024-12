Afrique Centrale: Brazzaville/Kinshasa - La première pierre du pont route-rail préconisée en septembre 2025

L'emblématique projet porté par l'Union africaine, dans le cadre du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (Nepad), est en passe de voir le jour.

La construction du point route-rail reliant Brazzaville et Kinshasa, sur le fleuve Congo, se précise avec la pose probable, en septembre-octobre prochains, de la première pierre par les deux chefs d'Etat de la République du Congo et de la République démocratique du Congo (RDC). Le président Félix Antoine Tshissekedi Tshilombo, pour qui le projet est en bonne voie, a fait cette déclaration aux côtés de son homologue Denis Sassou N'Guesso, à l'issue de sa visite de travail de plusieurs heures, le 21 décembre, à Brazzaville.

« Si tout va bien, le 15 janvier, se tiendra une grande réunion à Kinshasa, destinée à harmoniser le régime fiscal et douanier et se mettre d'accord sur les principes et pouvoir enfin démarrer. Dans le même élan, mon homologue et moi, nous aurons le plaisir et l'honneur de poser la première pierre en septembre ou octobre 2025 », a précisé Félix Tshisekedi, avant de se féliciter du niveau de la coopération entre les deux Congo et d'évoquer les bénéfices attendus de l'infrastructure en projet.

« J'aimerais ici souligner le fait que c'est un projet qui est très important à la fois pour les relations entre nos deux pays, mais également pour l'intégration régionale, l'intégration africaine, c'est dans le cadre du Nepad, et le président Sassou N'Guesso est champion dans ce domaine, je peux dire à ce sujet que l'Afrique se construit, les relations entre nos deux pays se construisent aussi, et c'est tant mieux ainsi », a conclu le président de la RDC, qui s'adressait à la presse au terme de son séjour.

A titre de rappel, l'érection d'un pont entre les deux capitales de la République du Congo et de la RDC est un projet qui remonte à 1991. Des pesanteurs liées à la mobilisation des financements, mais aussi aux réticences sur l'impact économique de sa réalisation pour les deux pays ont retardé sa mise en oeuvre. La RDC se préoccupait notamment de bâtir le port en eau profonde de Matadi avant de franchir le pas. Au vu des déclarations du président Félix Tshisekedi, on peut avancer que beaucoup d'obstacles sont en train d'être levés pour rapprocher encore un peu plus Brazzaville de Kinshasa, réputées être les capitales les plus proches du monde.