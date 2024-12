Gabon: Le Chef de l'Etat procède à la restitution officielle du Rond Point d'Acaé

Le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé ce jour à la mise en service officielle du rond point d'Acaé Baptisé Jean François Aveyra, sis à Ozoungue dans le 5 ème arrondissement.

Réalisés par la société locale dénommée Mika Services, les travaux d'aménagement et de modernisation du carrefour Acaé résultent de la volonté des plus hautes autorités en tête desquelles le Président de la République qui a à coeur le bien être des gabonaises et des gabonais.

Exécuté sur une période de 9 mois par une main d'oeuvre locale à 90 %, le projet Acaé vise à moderniser et rendre plus fonctionnel ledit carrefour tout en intégrant des solutions durables et des aménagements adaptés aux besoins des usagers.

La réhabilitation du carrefour Acaé couvre des linéaires routiers, des espaces publics, des zones de drainage, des espaces sportifs ainsi que des infrastructures favorisant la mobilité et la sécurité telles que des arrêts minutes, des arrêts de bus et de taxis, des parkings et une signalisation horizontale et verticale conforme.

Les riverains, longtemps dans l'attente, accueillent avec soulagement et satisfaction ce joyaux urbain qui répond désormais aux normes internationales.

Outre l'inauguration du rond point Acae, le Président de la transition a effectué une visite de proximité dans les quartiers pont d'Akebe, carrefour Léon MBA où il a pu échanger avec les populations.