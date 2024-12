Angola: São Salvador gagne à Benguela et consolide sa quatrième position

Luanda — São Salvador do Kongo a battu aujourd'hui, 2-1, l'Escolinha Isaac de Benguela, la suite de la 15ème journée du Championnat national de football de première division "Girabola 2024-25".

L'équipe de la province de Zaïre occupe désormais la quatrième place avec 24 points, tandis que l'équipe locale est classée dernière avec seulement huit points.

Les buts de l'équipe São Salvador do Kongo, dirigée par l'entraîneur Flávio Amado, a ont été marqués par Lito sur penalty (42e) et Kimuanga (87e), tandis que Mona Rafael a marqué le but d'honneur de l'équipe vaincue à la 52e minute.

Dans l'autre match, également disputé aujourd'hui, l'Académica do Lobito et Santa Rita de Cássia ont fait match nul 0-0 au stade Buraco, dans la ville de Lobito.

La journée se poursuit dimanche, à 15h30, avec un duel entre Desportivo da Huíla et Bravos do Maquis, au stade Tundavala. La journée a été ouverte la semaine dernière par Petro de Luanda, qui a battu Carmona do Uige 2-0, au stade 4 de Janeiro, avec des buts de Bryan Rochez (77' et 90'+7).