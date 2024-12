Congo-Kinshasa: Beni - Le bureau administratif de Bapakombe Pendekali incendié par des inconnus

Le bureau administratif de la localité Bapakombe Pendekali a été incendié par des inconnus dans la nuit de vendredi 20 à samedi 21 décembre. Cette localité est située dans le groupement Baswagha Madiwe, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Beni, (Nord-Kivu).

Aluguma Ambelema Azambi, chef de cette localité qui rapporte les faits, affirme que c'est vers 21 heures, heure locale que des inconnus à bord d'une moto sont arrivés sur les lieux et ont incendié le bureau, puis se sont volatilisés dans la nature.

Ce bâtiment abritait les bureaux du renseignement, de l'urbanisme, de l'habitat et de l'état civil.

L'autorité locale regrette avoir perdu tous les documents administratifs, car rien n'a pu être sauvé.

Elle appelle ses administrés à la vigilance et demande à la jeunesse de se désolidariser des groupes de pression et autres groupes armés opérationnels dans cette entité, qui sèment la terreur et mènent des actes de sabotage.

M. Aluguma annonce qu'une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs de cet acte criminel afin qu'ils soient déférés devant la justice.

Jeudi 19 décembre, des inciviques non identifiés avaient incendié les bureaux de la police et de la protection de la femme et de l'enfant de Cantine, ainsi que celui du chef de la localité d'Aloya, dans le groupement Baswagha Madiwe.

Ici aussi, tout a été réduit en cendre.