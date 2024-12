Congo-Kinshasa: Lubumbashi - Le général Eddy Kapend appelle au calme après des rumeurs d'une attaque de la milice Bakata Katanga

Le commandant de la 22e région militaire, général Eddy Kapend a appelé vendredi 20 décembre la population de Lubumbashi (Haut-Katanga) au calme.

Il a lancé cet appel à la suite des rumeurs distillées sur les réseaux sociaux, et annonçant une attaque imminente de la capitale cuprifère par des miliciens Bakata-Katanga vendredi 20 décembre.

Ces rumeurs ont causé la psychose au sein de la population Lushoise. Plusieurs maisons de commerce sont restées fermées. Un dispositif sécuritaire a été mis en place afin de protéger la ville contre toute attaque.

Cet officier militaire a demandé à la population de vaquer librement à ses activités, à rester vigilante et à dénoncer tout cas suspect et tous ceux qui veulent semer le trouble et le désordre dans la ville.

Le patriotisme

Le général Eddy Kapend a également appelé la population à l'unité et à faire preuve de patriotisme :

« Soyons tous unis comme un seul homme devant le drapeau de la république pour dire non à la guerre, pour dire non à la trahison pour dire non à la barbarie, pour dire non à tout ce qui peut porter malheur à notre pays. Les vendeurs d'illusion avaient dit le 20 décembre, ils vont attaquer l'espace Grand Katanga, ils vont attaquer la 22ième région militaire. Dites à ces gens-là, qu'ils se trompent d'époque et que c'est un mensonge qu'ils racontent pour troubler la quiétude et la paix ».

Cet officier des Forces armées de la RDC (FARDC) a aussi interdit aux habitants de Lubumbashi d'être complices de ceux qui veulent troubler la paix et créer l'insécurité, et qui sont dissimulés au sein même de la population civile : « Vous avez l'obligation d'être du côté de votre armée pour dire à ces gens-là, nous n'avons pas besoin de la guerre, nous avons besoins de la paix pour construire les écoles, construire les routes, construire les maisons, construire les hôpitaux ou construire tout ce qui doit favoriser le progrès et le développement de notre entité ».

Il a enfin insisté sur le fait que le pays en général, et la province du Haut-Katanga en particulier n'ont pas besoin de la guerre.