Afrique: BuuPass et FlexPay s'associent pour simplifier le financement des voyages au pays

TLDR

Les startups kényanes BuuPass, une plateforme de billetterie numérique, et FlexPay, une plateforme d'épargne basée sur des objectifs, ont uni leurs forces pour rendre la planification des voyages plus abordable pour les Kényans, en particulier pendant la période des fêtes de fin d'année.

BuuPass, fondée en 2016, permet aux utilisateurs de rechercher, de réserver et de gérer des billets de voyage en ligne ou via USSD. La plateforme a vendu plus de 16 millions de billets, générant plus de 100 millions de dollars en valeur totale de transaction. FlexPay, une passerelle de paiement sans intérêt, permet aux clients d'épargner et de payer des biens ou des services de grande valeur au fil du temps.

Le partenariat offre aux voyageurs un plan de paiement échelonné flexible et sans intérêt, leur permettant de réserver des billets avec un petit acompte et de payer le solde sur une période de 4 à 12 semaines. Cela permet aux familles et aux groupes d'acheter des billets à l'avance et d'éviter les hausses de prix de dernière minute.

Points clés à retenir

La collaboration entre BuuPass et FlexPay met en lumière une tendance croissante à tirer parti des solutions fintech pour relever les défis financiers quotidiens. En intégrant la billetterie numérique à l'épargne basée sur des objectifs, le partenariat offre une solution pratique aux voyageurs kényans pour budgétiser leurs déplacements sans contrainte financière. L'initiative s'aligne sur les missions des deux entreprises qui visent à améliorer l'accessibilité et l'abordabilité, les positionnant comme des acteurs clés dans l'économie numérique croissante du Kenya. Cette approche permet non seulement d'alléger les charges financières, mais aussi de renforcer l'écosystème des solutions technologiques pour les consommateurs en Afrique.