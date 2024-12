Angola Cables sur la liste des plus grands opérateurs Internet au monde

Luanda — La multinationale angolaise de télécommunications, Angola Cables, a été classée 21ème opérateur mondial d'interconnexion Internet par le Center for Applied Internet Data Analysis (CAIDA).

Avec plus de 70% du trafic d'Internet en Afrique passant par des points du réseau de cette entreprise, Angola Cables est devenu l'opérateur le plus interconnecté parmi les nations de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), consolidant ainsi son rôle stratégique dans le secteur numérique, selon un communiqué de presse auquel l'ANGOP a eu accès ce vendredi.

Selon la note, l'entreprise est également responsable de 1% du trafic mondial, avec une infrastructure robuste qui traite plus de 18 488 Tbps, reliant directement cinq régions : l'Afrique, l'Europe, l'Amérique latine, les États-Unis d'Amérique et l'Asie, en plus de garantir une connectivité élevée, une faible latence et une résilience.

Le câble sous-marin SACS, qui relie l'Angola au Brésil, est un élément clé de l'infrastructure de l'entreprise, permettant des connexions rapides avec des géants comme Amazon, Google et Facebook.

En outre, Angola Cables gère AngonIX, l'un des principaux points d'échange de trafic Internet en Afrique, disposant de deux centres de données de classe mondiale : AngoNAP Fortaleza, au Brésil, et AngoNAP à Luanda, en Angola.

Avec son propre réseau de câbles sous-marins de plus de 33 mille kilomètres et un accès à plus de 66 centres de données interconnectés, l'entreprise continue d'étendre sa présence sur des marchés stratégiques, tels que le Brésil, le Nigeria, l'Afrique du Sud, les États-Unis d'Amérique et le Portugal, stimulant le développement numérique et économique dans plusieurs régions.