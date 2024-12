Maroc: Guercif - Franc succès de la quatrième édition des jeux nationaux des Appelés

Guercif — La quatrième édition des jeux nationaux des Appelés du 39ème Contingent du Service Militaire, qui a pris fin samedi à Guercif, a connu un franc succès en termes d'organisation, de logistique, de participation et de promotion du sport militaire.

Cet événement sportif s'inscrit dans le cadre de la Haute Sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), ne cesse d'entourer les Appelés au Service Militaire et leur formation militaire, professionnelle et sportive.

La cérémonie de clôture a été présidée par le Colonel-Major Maati Moukane, Chef de la Direction Générale des Sports Interarmées des FAR, en présence d'autorités militaires du Secteur Opérationnel Oriental, de Place d'Armes de Guercif et de la 6ème Brigade Royale Blindée (BRB) des FAR, ainsi que des représentants des Bureaux, Inspections et Directions de l'Etat-Major Général des Forces Armées Royales et de la Gendarmerie Royale.

Organisée du 14 au 21 décembre, cette quatrième édition a associé, au complexe sportif régional des FAR de Guercif, plusieurs disciplines sportives, comme le taekwondo, des courses (100, 800, 1500 et 5000 m), le Lancer de poids, le Saut en longueur et le Football.

Elle a connu la participation de 513 Appelés, dont 79 filles, relevant de 14 Centres de Formation des Appelés, et a permis de mettre en avant le rôle du sport militaire comme l'un des piliers de l'éducation et de la formation générale du militaire.

Dans une déclaration à la presse, le Commandant Taha Chaoui, représentant la Direction Générale des Sports Interarmées, a expliqué que cette Direction a organisé la quatrième édition qui a réuni 513 participants et participantes issus des différents Centres de Formation des Appelés (CFA), ajoutant que cette édition qui a connu l'introduction de nouvelles disciplines, qui sont l'athlétisme et le taekwondo, a été un franc succès principalement grâce au soutien et aux équipements mis à la disposition du comité d'organisation par l'Etat-Major Général des FAR.

Les participants, s'est-il réjoui, ont fait montre d'une grande compétitivité lors des différentes compétitions qui ont constitué une occasion favorable pour le comité technique chargé de la détection des talents dans diverses disciplines sportives, en vue de sélectionner les éléments qui seront orientés vers la spécialisation d'entraîneur sportif dans une première phase, et intégrés dans les différentes équipes sportives militaires à la fin de leur formation.

De son côté, le Commandant Abdelwahab Ben Yahya de la 6ème Brigade Royale Blindée (BRB) a souligné que cette édition a connu un succès éclatant tant sur le plan organisationnel que logistique, précisant que la sixième Brigade Royale Blindée, en coordination avec la Place d'Armes de Guercif, a fourni tout le soutien et les moyens humains et logistiques nécessaires, ainsi que des équipements spécifiques afin d'assurer le bon déroulement de cette manifestation sportive à tous les niveaux.

En outre, toutes les conditions d'hébergement adéquates et confortables ont été réunies pour tous les participants et les cadres qui les ont accompagné, a-t-il fait savoir, affirmant que ces résultats ont été obtenus grâce à la conjugaison des efforts des différents intervenants et parties prenantes, tant au niveau central que local.

Dans le détail, pour la course des 100 m "filles", la médaille d'or est revenue à Wissam Zouhair du 2è Centre de formation des Appelés (CFA), alors que pour les 800, 1500 et 5000 m, les médailles d'or ont été décernées respectivement à Imane Mansouri et Assia Miftah de la Base Aérienne de Soutien Général, et Naima Boujrir du 2ème CFA.

Côté masculin, les médailles d'or ont été raflées par Nadir Sbai des FRA (100m), Hamza Ejebli du 2è CFA (800 et 1500 m) et Rachid Benalla du 4è CFA (5000 m).

Pour le Lancer de poids, l'or a été décroché par Badr Adnani du 7è CFA, alors que pour le saut en longueur l'Appelé Yassine Bokri s'est emparé de la première place du podium, tandis que chez les femmes la médaille d'or du lancer de poids est revenue à Chaima Boudouma du Centre d'Instruction des Services Sociaux, et celle du Saut en longueur à Imane Mansouri des FRA.

Le taekwondo était aussi au programme pour départager les Appelés qui se sont disputés la première place dans cette épreuve. Ainsi, côte filles, les premières places du podium pour les différentes catégories ont été occupées par Yasmine El Bali du 7è CFA (-49 kg), Zineb El Majdoubi du 7è CFA (-57 kg), Hajar Charrafi du 7è CFA (-67kg) et Chaimae El Bellaj du Centre d'Instruction des Services Sociaux (+67 kg).

Côté hommes, les premières places sont revenues à Driss Ben Fares du 5è CFA (-58kg), Abdellah Belamtaouch du 1er Centre de Recrutement et Formation Interarmées (-68kg), Oussama Krit du 6è CFA (-80kg) et Soufiane Benjnouni du 5è CFA (+80kg).

La clôture des compétitions a été marquée par les deux matchs, final et classement, de football -garçons-.

La finale, qui s'est déroulée dans une ambiance bon-enfant, a été remportée par l'équipe représentant le 4è Centre de formation des Appelés qui a battu son homologue du 1er Centre par deux buts à un (2-1).

La troisième place est allée à l'équipe du 2ème Centre de formation des Appelés.

A l'issue de cet événement sportif, il a été procédé à la remise des médailles et des trophées aux différents vainqueurs.