Maroc: L'Afrique est capable de s'ériger en modèle pour bâtir un monde plus juste et équilibré (Driss Lachgar)

Rabat — L'Afrique est capable de s'ériger en locomotive de développement durable et en nouveau modèle pour bâtir un monde plus juste et équilibré, à la faveur de son grand potentiel et de ses opportunités prometteuses, a affirmé, samedi à Rabat, le Premier Secrétaire de l'Union Socialiste des Forces Populaires (USFP), Driss Lachgar.

Intervenant dans le cadre du Congrès de l'Internationale socialiste, qui se tient samedi et dimanche à Rabat, M. Lachgar a expliqué que l'emplacement stratégique de l'Afrique lui permet de "faire partie de la solution" aux crises que connait le monde, grâce aux ressources naturelles immenses du continent, ses potentialités humaines jeunes et ambitieuses, ainsi que ses opportunités économiques à saisir.

Il a relevé que le mouvement socio-démocrate ambitionne de bâtir un monde qui consacre la souveraineté nationale des Etats et préserve l'intégrité de leurs territoires, loin des ingérences étrangères ou de toute hégémonie économique et politique. Il s'agit d'"un monde où chacun jouit d'une véritable justice pour le partage des richesses, et où l'économie devient un moyen pour la réalisation d'un développement collectif", a-t-il dit.

D'autre part, M. Lachgar a souligné que le Maroc a érigé un modèle démocratique singulier au niveau régional et continental, faisant du Royaume un pilier de stabilité régionale et continentale.

Il a également relevé la mise en oeuvre par le Royaume de grands projets structurants visant à réaliser un développement global et durable, plaçant le citoyen au cœur des priorités et prenant en compte les spécificités des différentes régions, permettant ainsi de réduire les disparités sociales et économiques.

Le Premier Secrétaire de l'USFP s'est arrêté, par ailleurs, sur les défis politiques, économiques et sécuritaires qui menacent aujourd'hui la sécurité et la stabilité des sociétés à travers le monde, notamment la migration irrégulière, le terrorisme et la traite des êtres humains, appelant à l'adoption de stratégies globales qui s'attaquent aux causes profondes de ces phénomènes, telles que la pauvreté, la marginalisation sociale et l'instabilité politique.

En outre, M. Lachgar a estimé que les défis majeurs que connait actuellement le monde "nécessitent des positions fermes et une vision équitable", citant en particulier la cause palestinienne qui est l'un des conflits politiques et humanitaires les plus vieux de l'histoire moderne.

Le Congrès de l'Internationale socialiste, qui se tient sous le thème "Solutions progressives pour un monde en mutation", rassemble des représentants des partis sociaux-démocrates, socialistes et travaillistes membres de l'Internationale.

Les participants à ce conclave se penchent sur des sujets aussi diversifiés que la "radicalisation, paix et promotion de la sécurité des personnes", "le pacte de l'avenir comme outil pour un nouvel internationalisme" et "l'impact socioéconomique des changements climatiques et des désastres naturels".