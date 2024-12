Mali: Football - Un an après son quadruplé, le Malien Kamory Doumbia reprend le fil perdu

Il y a un an, le 20 décembre 2023, Kamory Doumbia réussissait une performance rare en Ligue 1 en inscrivant quatre buts dans un match avec Brest. Puis, plus rien ou presque pendant les douze mois qui ont suivi pour le joueur malien qui a eu du mal à rester sur la belle vague déclenchée par son retentissant quadruplé.

Sa performance avait fait le tour du monde du web et les superlatifs n'avaient pas arrêté de pleuvoir sur lui pendant un bon moment. Quatre buts en 25 minutes lors de Brest-Lorient (4-0) le 21 décembre 2023 avait propulsé de manière fracassante Kamory Doumbia dans la lumière. Le Malien de 20 ans, joueur de poche de 170 cm, 53 kg sur la balance, à la technique suave, avait régalé lors de cette soirée avec des buts qui ont étalé sa palette : adresse, vista, spontanéité. L'une des réalisations, une reprise de volée, sera d'ailleurs élue plus beau but de la saison lors des Trophées UNFP du foot français.

Cette démonstration, à la veille de la CAN 2024, permettait en plus à l'international malien de faire le plein de confiance avant de débarquer en Côte d'Ivoire. Et malgré l'élimination en quarts de finale contre le pays-hôte au cours d'une rencontre que les Maliens ont « tout fait pour perdre », Kamory Doumbia a été l'un des éléments-clé des Aigles pendant le tournoi.

Mais cette défaite de CAN, au goût très amère pour lui, a semblé couper les ailes de l'Aigle de Brest, qui allait glisser au cours des mois suivant dans la rubrique des joueurs aux performances ordinaires.

Aujourd'hui, après avoir décidé de prolonger son idylle avec le club breton, en signant pour cinq ans à la fin de son prêt, l'ancien Rémois a eu du mal retrouver le goût de la lune de miel entre lui et Brest.

Pendant quatre mois et 18 matches en Ligue 1 et Ligue des champions confondues, Kamory Doumbia a galéré, entre blessures, méforme, et confiance en berne, pour (re) trouver une efficacité offensive.

« Il a eu une préparation tronquée et a été longtemps blessé, gêné à la cheville sur la fin de saison, a justifié son entraîneur Éric Roy. C'était l'un des joueurs qui était le plus en retard au niveau du travail en arrivant chez nous. ».

Tom Saintfiet : « un futur grand »

Pour autant, le coach finistérien qui avait fait du Malien une priorité lors du mercato, attend plus de son « Kamo » comme on surnomme le Malien du côté du stade Francis-Le Blé. « On connaît ses qualités, je suis un grand fan. Maintenant, je lui dis : il va falloir arrêter de marquer des buts avec la sélection, il faut en marquer avec nous (rires). »

La petite pique avait été envoyée juste après le match Mozambique-Mali 1-0) qui avait vu Kamory Doumbia inscrire le seul but de la rencontre comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025. Car avec la sélection, le joueur né à Sébénikoro, quartier de Bamako où il est né, sait se montrer efficace. En dix-neuf matches, Kamory Doumbia a marqué 9 buts et délivré 4 passes décisives. Des statistiques qui montrent toute la dimension prise par le milieu de terrain depuis ses débuts avec les Aigles le 23 septembre 2022. « C'est un joueur très important pour nous, confirme le sélectionneur du Mali, Tom Saintfiet. Il est jeune, très intelligent, très bon techniquement et a une très grosse marge progression. Il lui faut enchaîner les matches comme maintenant avec Brest qui dispute la Ligue des champions. Avec sa bonne mentalité, je le vois comme un futur grand ».

En attendant, le 15 décembre dernier, Kamory Doumbia retrouvait le chemin des filets lors de Brest-Nantes (4-1) après huit mois sans marquer, à une semaine du premier anniversaire de son quadruplé. Cela ressemble fort à un déclic....