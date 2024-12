Tunisie: Cérémonie de Clôture de la 35e édition des JCC

Dans une diffusion simultanée de la Télévision Nationale en partenariat avec le Réseau de la Radio Nationale, la cérémonie de clôture de la 35e édition des Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) a eu lieu samedi 21 décembre 2024 à la Salle de l'Opéra (Cité de la Culture) en présence de la ministre des Affaires Culturelles Amina Srarfi, des invités du festival et des professionnels du cinéma.

La cérémonie a démarré avec un vibrant hommage au feu acteur tunisien Fathi Haddaoui (1961-2024). Avec des extraits des principaux films de Haddaoui, la direction des JCC a tenu à dédier cette 35ème édition à cet acteur qui par son jeu et sa présence a su capter la caméra et le public du grand écran.

La cérémonie a été aussi marquée par le prix d'honneur décerné par l'actrice tunisienne Fatma Ben Saidane à l'acteur réalisateur et producteur tunisien Dhafer Abidine qui grâce à son parcours riche a su briller à l'échelle nationale, arabe et internationale participant ainsi au rayonnement de la Tunisie. Un hommage a été rendu aussi au feu critique de cinéma Khemaies Khayati (1946-2024) qui a su par sa plume et ses photos nous faire partager sa passion pour le cinéma et les JCC.

Durant une semaine pleine d'émotion, le public des JCC a vécu aux rythmes d'un cinéma engagé tourné vers les préoccupations du monde, ses douleurs et ses espoirs avec une pensée particulière à la Palestine et son peuple grâce à la section « la Palestine au cœur des JCC ». Le Sénégal et la Jordanie ont été aussi les invités de cette édition à travers des « Focus » mettant la lumière sur le dynamisme de ce cinéma.

Un cinéma d'auteur, un cinéma indépendant proche des préoccupations de sa société et ses aspirations, les prix de cette édition reflètent l'identité et l'âme du festival.

Ainsi, cette 35e édition des JCC, le prix du public a été décerné pour le court métrage fiction In the waiting room du réalisateur palestinien Moatasem Taha. Le prix public pour le long métrage fiction a été décerné Ex quo à Salma du réalisateur syrien Joud Said et Les enfants rouges du réalisateur tunisien Lotfi Achour.

Composé d'Eduardo Guillot (Espagne) Abdelssalem Hajji (Jordanie) et Aleddine Abou Taleb, le jury de Ciné-Promesse a attribué le prix à Une Malédiction de la réalisatrice tunisienne Bouthayna Aloulou.

Dans le cadre de l'appui du cinéma tunisien, la 35e édition des JCC a introduit, une nouvelle section, celle de la compétition nationale dont le jury est composé de Said Oueld Khalifa (Algérie), Houda Ibrahim (Liban), Olivier Barlet (France), Souad Ben Slimen (Tunisie) et Sleem Albeik (Palestine). Le prix du meilleur film court métrage tunisien a été décerné au film Le sentier de Aicha de Salma Hobbi. Le réalisateur Ridha Tlili a reçu le prix du meilleur long métrage documentaire pour son film The Color of Phosphate. Le prix du meilleur film long métrage fiction est attribué à Walid Mattar pour son film Le Pont.

S'agissant de la compétition officielle courts métrages et longs métrages documentaires, le jury est composé de Dora Bouchoucha (Tunisie), Omar Sall (Sénégal), Amal Ramsis (Egypte), Mohamed Said Ouma (îles Comores) et Asmae El Moudir (Maroc). Les prix ont été attribués comme suit :

Pour les courts métrages, le Tanit de Bronze a été décerné à Unyagoni, Bahati's sex education journey de Saitabao Kaiyare (Kenya), Le Tanit d'argent à Fariha deBadr Yousef (Yémen), tandis que le Tanit d'or a été attribué au réalisateur Mehdi Hajri pour son film The last days with Eliane(Tunisie).

Pour les longs métrages, la mention spéciale (Prix spécial Jury) a été attribuée à Ndar Saga Waalo d'Ousmane William Mbaye (Sénégal). Le Tanit de Bronze a été décerné à Matula du réalisateur tunisien Abdallah Yahia, le Tanit d'argent a été attribué à Tongo, rising up at night de Nelson Makengo (République du Congo) tandis que Tanit d'or est pour A Fidai Film de Kamal Aljafari (Palestine).

Présidé par Hany Abu Assad (Palestine), le jury de la compétition officielle longs métrages et courts métrages fictions est aussi composé de Salma Baccar (Tunisie), Eliane Umuhire (Rwanda), Pedro Pimenta (Mozambique), Marianne Khoury (Egypte), Baba Diop (Sénégal) et Ibrahim Al Ariss (Liban).

Pour les courts métrages, le jury a attribué les prix comme suit :

Le Tanit de Bronze a été attribué à Bord à Bord de Sahar El Echi (Tunisie), le Tanit d'argent a été décerné à Better than Earth de Sherif El Bendary (Egypte), le Tanit d'or a été pour Nothing happens after that d'Ibrahim Omar (Soudan).

S'agissant des longs métrages fictions, une mention spéciale (Prix spécial Jury) a été attribuée au film égyptien à Seeking haven for Mr Rambo de Khaled Mansour.

Le prix 1ère oeuvre Taher Cheriaa Long métrage TV5 Monde a été attribué à Hanami de Denise Fernandes (Cap vert). Quant au palmarès final, le jury a décerné le Tanit de Bronze à Demba de Mamadou Dia (Sénégal), le Tanit d'argent a été pour le film To a land unknown de Mahdi Fleifel (Palestine), tandis que le Tanit d'or a été attribué au film Les enfants rouges de Lotfi Achour (Tunisie).

