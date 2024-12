Tunisie: La Foire du Livre de Tunis 2024 - 80 éditeurs, 30.000 titres et des événements inédits

La foire du Livre de la ville de Tunis s'apprête à ouvrir ses portes pour sa 13e édition, qui se déroulera du 25 décembre 2024 au 11 janvier 2025 sur l'avenue Habib Bourguiba à la capitale Tunis. Placée sous le slogan « Le livre, une patrie », cette manifestation organisée par le commissariat régional des affaires culturelles du gouvernorat de Tunis, l'Union des Editeurs tunisiens et le Centre tunisien du livre, réunira plus de 80 maisons d'édition et présentera plus de 30.000 titres couvrant des domaines variés, a annoncé le Centre tunisien du livre sur sa page officielle.

Célébrant le gouvernorat de Gafsa comme invité d'honneur, la 13e édition de la Foire a programmé notamment un colloque intitulé « La civilisation capsienne, berceau de l'humanité », en vue de mettre l'accent les différentes facettes de cette région du sud-ouest tunisien et son histoire à travers les âges.

Parmi les moments fort du programme culturel dont les détails seront dévoilés demain lundi lors d'une conférence de presse, figurent deux initiatives inédites: l'inauguration de la « Bibliothèque du voyageur nourri de livres » installée à bord du train reliant la Tunisie à l'Algérie, et qui est un don de la Direction Générale du Livre et du Centre Tunisien du Livre ainsi que le coup d'envoi de la caravane « Pont de la créativité » qui proposera un voyage d'animation aller-retour sur la ligne ferroviaire Tunisie-Algérie.

La Palestine sera également à l'honneur lors de cette édition. Une pièce de théâtre, intitulée « Liberté pour la Palestine », sera présentée par les élèves de l'école primaire Sidi Aloui. En parallèle, un atelier de dessin, centré sur les symboles de la résistance, sera organisé. Des chants et des poèmes, dédiés à la cause palestinienne, accompagneront cette manifestation de solidarité.

La programmation culturelle comporte plusieurs expositions dont une exposition documentaire intitulée « Eclairages sur les régions » organisée en collaboration avec l'amicale de l'Institut National du Patrimoine (INP) ainsi qu'une exposition artistique « Figures de la culture tunisienne » qui mettra en avant les grandes figures du patrimoine culturel de la Tunisie.

Une série de spectacles de danse, de chorégraphie, de musique et de performances théâtrales et de lectures poétiques sont également prévus.

Divers ateliers seront également organisés, offrant une variété d'activités au goût de tous, enfants, jeunes et adultes : ateliers de peinture, de théâtre, de calligraphie arabe, de mosaïque, d'activités manuelles, de développement personnel, et des workshops notamment sur le secourisme avec l'intervention du Croissant rouge tunisien.... Un atelier innovant, axé sur la valorisation du patrimoine et des monuments archéologiques grâce à l'intelligence artificielle, sera également proposé en partenariat avec le TICDCE, en proposant des expériences en réalité virtuelle (VR) et augmentée (AR).

Des conférences et des rencontres sur des thèmes variés comme « Le livre à l'ère de l'Internet » et « Les perspectives du livre en Tunisie » seront organisés par la Direction du Livre et de l'Union des Editeurs Tunisiens ainsi qu'une série de rencontres sur le théâtre. Une conférence intitulée « Nos musées, des forteresses vivantes du patrimoine », sera organisée par l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC) et l'INP.

Une rencontre est également prévue pour rendre un hommage à la mémoire de Fraj Chouchane, une figure emblématique de la scène culturelle et médiatique tunisienne, décédé le 13 décembre dernier.

Le programme prévoit également des concours de poésie, d'écriture, de théâtre ... offrant ainsi aux visiteurs une expérience diversifiée et immersive.

La foire du livre de la ville de Tunis est organisée avec la collaboration notamment de la bibliothèque régionale du gouvernorat de Tunis, les maisons de culture Ibn Khaldoun et Ibn Rchiq, avec le soutien du gouvernorat et de la municipalité de Tunis.