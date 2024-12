Algérie: Sondage APS des meilleurs athlètes 2024 - Les lauréats connus dimanche en soirée

Alger — Le public et la communauté sportive connaîtront, dimanche soir, les meilleurs athlètes algériens de l'année 2024, à l'issue du traditionnel sondage "Brahim-Dahmani" de l'agence Algérie Presse Service (APS), qui récompensera, lors d'une cérémonie à Alger, les meilleurs athlètes qui se sont distingués sur la scène sportive internationale en 2024, avec des performances qui resteront gravées dans les mémoires.

Les différents organes de presse ont été invités à proposer les trois meilleurs athlètes (dames et chez les messieurs), en handisport (dames et hommes), ainsi que le meilleur espoir de l'année 2024, dans une liste élargie portant plusieurs noms d'athlètes.

Dans le concours du meilleur sportif, l'athlète Djamel Sedjati, médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Paris et second en finale de La Diamond League dans l'épreuve du 800m, part favori pour le Prix "Brahim Dahmani".

Mais, même s'il est en pole position pour la première place, les autres nominés espèrent aller le titiller et décrocher au moins une place honorable sur le podium, à l'image de Mohamed Yasser Triki (athlétisme), 9e de la finale du triple saut aux JO et vice-champion du monde aux Championnats du monde en salle à Glasgow (Ecosse), le rameur Sid Ali

Boudina (Skiff poids léger) demi-finaliste dans la (C/D) aux JO et demi-finaliste aux Championnats du monde 2024 d'aviron, dans la même spécialité, et Jaouad Sayoud, demi-finaliste au 200m 4 nages aux JO et champion d'Afrique dans la même épreuve et 4/100m quatre nages.

Chez les dames, la boxeuse Imane Khélif (-66kg) et la gymnaste Kaylia Nemour, partent à chances égales au vu de leurs résultats réguliers durant l'année : une médaille d'or pour chacune d'entre elle aux Jeux olympiques, et une couronnée supplémentaire (médaille d'or) pour Nemour aux barres asymétriques de la Coupe du monde 2024 à Doha.

Les deux autres athlètes retenues dans la liste des nominées pour le titre de la meilleure athlète de l'année 2024, en l'occurrence Carole Bouzidi (Canoé) et la rameuse Nihad Benchadli (Aviron), joueront, au moins, pour une place au podium du sondage.

Bouzidi a été classée 7e en finale du KX1 et demi-finaliste au Slalom K1 aux JO de Paris et est double médaillée d'or aux Championnats du monde de la catégorie "Masters", en Pologne. Pour sa part, la rameuse Nihad Benchadli (Aviron) est vainqueure de la finale E aux JO.

Handisport : avantage Saifi (dame) et Skander Djamil (homme)

Pour le titre du meilleur handisport (homme et dame), les athlètes Athmani Skander Djamil (para-athlétisme), double champion paralympique à Paris au 100m et 400m (T13) et double champion du monde à Kobé au Japon, dans les deux épreuves avec un record du monde au 400m, et Nassima Saifi (para-athlétisme/F57), médaillée d'or au disque et de bronze au poids aux joutes parisiennes et championne du monde au disque et détentrice du bronze au poids à Kobé, partent avec une longueur d'avance sur leurs concurrents.

Chez les messieurs, Skander Djamil aura deux concurrents, à savoir le céiste Brahim Guendouz (médaillé d'or au 200 mètres/K1 aux JP-2024 et champion arabe) et détenteur du titre du meilleur athlète algérien handisport l'année passée pour le compte du sondage APS, et le para-judoka, Abdelkader Bouamer (champion paralympique chez les -60kg/J1).

En dames, Nassima Saifi, grâce à ses quatre titres remportés en 2024, est en pôle position au sondage de l'APS (élue meilleure athlète l'année dernière). Cette année, Saifi sera en compétition avec deux autres athlètes handisport, sa coéquipière en équipe nationale, Safia Djelal, championne paralympique du monde en poids dans la même classe, avec un record du monde, et la jeune Sadi Bouchar Belinda, championne du monde en judo pour sourds, obtenu en avril dernier au Kazakhstan.

Chez les espoirs, plusieurs jeunes athlètes sont en course pour le grand sésame de l'année 2024.

Le boxeur junior Mustapha Abdou, avec sa récente médaille de bronze au championnat du Monde de la catégorie à Colorado aux Etats-Unis, est en tête de liste des athlètes nominés pour le meilleur espoir de l'année. Il est en course avec plusieurs prétendants, à l'image des haltérophiles Akram Chakhchoukh et Katbi Nadia, des karatékas Youcef Ziad et Kenza Yahiaoui et la rameuse Sabria Boukhous.

En plus des lauréats de l'année, l'APS, fidèle à ses traditions, rendra un grand hommage à six anciens journalistes sportifs, ayant exercé leur métier avec passion et professionnalisme, et qui ont inspiré des générations de journalistes, qui leur ont succédé.

Aussi, un hommage très spécial sera rendu à une des grandes figures de la glorieuse équipe de football du FLN qui s'est érigée en porte-drapeau d'une Algérie luttant pour son indépendance.