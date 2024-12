Algérie: Mostaganem - Commémoration du 70e anniversaire de la mort du héros Omar Bordji

Mostaganem — La wilaya de Mostaganem a commémoré, dimanche, le 70e anniversaire de la mort en martyr du héros Omar Bordji, l'un des déclencheurs de la glorieuse Guerre de libération nationale dans la région du Dahra.

Cette cérémonie, à laquelle ont assisté les autorités civiles et militaires, la famille révolutionnaire et un grand nombre de citoyens, a été marquée par la levée du drapeau national et la lecture de la Fatiha en hommage aux martyrs au cimetière de Ouled El-Hadj, ainsi que par le dépôt d'une gerbe de fleurs au monument commémoratif des martyrs de la région, a-t-on indiqué.

A cette occasion, la demeure familiale du chahid Bordji Omar a abrité une exposition de photos, retraçant le parcours militant et révolutionnaire du martyr, ainsi que celui des martyrs tombés dans la région, tels que Benabdelmalek Ramdane (1928-1954) et Bordji Kaddour (1931-1954), en plus d'une exposition de pièces historiques et d'objets artisanaux traditionnels.

Les autorités locales ont également inauguré, à cette occasion, la mosquée "Saâd Ibn Abi Wakkas" dans le village d'El-Kouaissia.

Le martyr Bordji Omar (1923-1954) était l'un des dirigeants de la région de Dahra à Mostaganem et l'un de ses principaux militants. Il a entamé son activité politique en 1942 en rejoignant le Parti du peuple algérien (PPA), puis l'Organisation spéciale (OS) en 1948. A la veille du déclenchement de la Guerre de libération, il coordonna ses actions avec le martyr Benabdelmalek Ramdane, membre du groupe historique des 22 et responsable national de la région Ouest du pays.

Du mois d'août à octobre 1954, le martyr Bordji a tenu plusieurs réunions avec des militants et responsables des sections de la région du Dahra, dont la plus importante était la réunion préparatoire qui s'est tenue à Oued Ires, près de Ouled El-Hadj, qui avait rassemblé 350 moudjahidine pour déterminer et répartir les missions en préparation des attaques du 1er novembre 1954.

Après la mort en martyr de Benabdelmalek Ramadane, chef de la région (mintaka) le 4 novembre 1954, Bordji Omar a poursuivi son combat révolutionnaire jusqu'à sa mort au champ d'honneur, le 22 décembre 1954, aux côtés du martyr Bordji Kaddour, dans la région de Sidi Lakhdar (est de Mostaganem), au cours d'un accrochage avec l'armée coloniale française, selon des sources historiques.