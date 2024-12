Tunisie: Des projets d'investissement et d'emploi renforcent le rôle industriel et stratégique du pôle de compétitivité de Bizerte

Le Pôle de compétitivité de Bizerte s'impose comme l'un des projets structurants majeurs en Tunisie, avec une portée régionale, nationale et internationale. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale visant à promouvoir les industries agroalimentaires, un secteur central pour le développement global et la sécurité alimentaire du pays.

Créé en novembre 2006, le pôle bénéficie d'une structure dédiée à sa gestion et à son développement. Cette entité, dotée d'un capital initial de 15 millions de dinars, emploie 34 personnes, dont 15 cadres supérieurs. Elle a pour mission d'encourager l'intégration des technologies modernes, de soutenir la recherche et l'innovation, d'accompagner les jeunes promoteurs et de créer des entreprises à forte valeur ajoutée. Elle agit également comme interlocuteur unique pour les investisseurs tunisiens et étrangers désireux de s'implanter au sein du pôle, selon les précisions fournies par sa direction.

L'agence Tap rapporte que le Pôle de compétitivité de Bizerte se compose de trois espaces distincts. Le premier, le Pôle Technologique des Industries Agroalimentaires, est situé à Menzel Abderrahmane, dans la délégation de Menzel Jemil. S'étendant sur 45 hectares, cet espace se concentre sur la recherche, l'innovation, le développement technologique, la formation et la production. Il abrite actuellement quatre entreprises majeures de nationalités tunisienne, italienne et canadienne, spécialisées dans la production, la transformation et la distribution des produits de la mer, ainsi que dans la numérisation.

Le second espace, dédié à l'industrie, se trouve dans la zone d'El Azib, également dans la délégation de Menzel Jemil. Aménagé sur une superficie de 66 hectares pour un coût estimé à 15 millions de dinars, cet espace vise à accueillir de grandes zones industrielles capables de générer un nombre important d'emplois et de rivaliser sur le marché mondial. À ce jour, il regroupe 17 projets industriels d'envergure, dont 15 entreprises multinationales opérant dans des secteurs variés tels que la fabrication d'outils et de stylos, les additifs alimentaires, l'huile d'olive, le riz, les emballages, les accessoires métalliques, la mécanique, et la transformation des algues en produits cosmétiques. Deux entreprises spécialisées dans la commercialisation des matériaux de construction et le développement de logiciels complètent cette offre.

Le pôle se distingue également par un réseau de partenaires diversifié à l'échelle régionale, nationale et internationale. Ces collaborations, centrées sur la recherche, la formation, l'innovation et le transfert de technologies, ont permis la mise en oeuvre de projets ambitieux dans le domaine agroalimentaire, représentant un investissement global de 16 millions de dinars. Parmi ces initiatives figurent des programmes en partenariat avec l'Union européenne, l'Agence technique allemande et le Programme alimentaire mondial. Ces projets visent notamment à développer des chaînes de valeur, à améliorer la compétitivité, à renforcer l'industrie agroalimentaire et à accélérer la transition numérique.

La direction du pôle a également annoncé un programme stratégique visant à consolider les acquis de cette structure. Ce programme met l'accent sur une intégration renforcée dans le tissu régional, une collaboration accrue avec les universités et les centres de recherche, et le développement d'espaces industriels et de services de nouvelle génération. Ces initiatives ambitionnent d'attirer des investissements régionaux et internationaux à forte valeur ajoutée tout en respectant les impératifs environnementaux. Le plan prévoit également de soutenir l'entrepreneuriat technologique à travers un mécanisme d'accompagnement des startups, de favoriser l'échange de compétences et d'élargir les partenariats existants pour accroître l'influence du pôle.

Récemment, une visite de suivi effectuée par le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaacoub, a permis de mettre en lumière les performances du pôle. Le gouverneur a salué son organisation structurelle et administrative, ainsi que son rôle moteur dans le développement économique de la région, à travers les entreprises déjà installées, celles en cours de réalisation et celles programmées pour l'avenir.