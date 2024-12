Tunisie: Fin de la crise de l'approvisionnement à Sfax - Des signaux positifs en décembre

Le directeur régional du commerce à Sfax, Mohamed Jaber Hariz, a annoncé que la situation de l'approvisionnement dans la région, marquée par des perturbations en début octobre, a progressivement retrouvé sa stabilité au cours des mois d'octobre et novembre derniers. Elle s'oriente désormais vers une amélioration significative, notamment en décembre.

Selon lui, cette amélioration est portée par une meilleure disponibilité des produits automnaux tels que les carottes, les navets, les grenades et les dattes. Par ailleurs, l'offre de pommes de terre s'améliore grâce à l'arrivée graduelle de la production saisonnière, après les fluctuations observées en octobre et novembre.

Dans une déclaration à l'agence Tap, le directeur régional a indiqué que les quantités de pommes de terre sur le marché de gros de Sfax sont passées de 4,5 tonnes par jour au début décembre à environ 30 tonnes actuellement. L'offre de viande de volaille a également connu une nette amélioration. Cela est attribué à l'importation d'oeufs à couver et à la reprise du rythme de production habituel, qui devrait atteindre 13.000 tonnes d'ici fin décembre, contre 11.000 tonnes actuellement.

Dans le cadre des festivités de fin d'année, des autorisations ont été accordées à certains opérateurs privés pour importer de la viande de poulet congelée et des tranches de dinde destinées aux hôtels.

Pour ce qui est des produits de base, Mohamed Jaber Hariz a assuré que l'offre de denrées essentielles comme le sucre, le café et le riz, importées par l'Office tunisien du commerce, est jugée satisfaisante. Les stocks régionaux permettent de couvrir les besoins des quatre prochains mois, avec notamment 47 tonnes de riz, 421 tonnes de café et plus de 6.600 tonnes de sucre.

En prévision d'une hausse de la demande liée à l'afflux de main-d'œuvre saisonnière pour la récolte des olives, la direction régionale du commerce a adopté des mesures spécifiques. Parmi celles-ci, l'octroi de 2.130 quintaux de farine subventionnée supplémentaires aux boulangeries, notamment dans les délégations de Hencha et Lâamra.

Par ailleurs, un programme de contrôle rigoureux a été mis en place par la direction régionale pour couvrir l'ensemble des délégations de Sfax, les zones urbaines et rurales, ainsi que tous les circuits de distribution. Ce dispositif se concentre sur les produits alimentaires et agricoles frais, en collaboration avec les services de sécurité.

À ce jour, 260 équipes de contrôle ont mené 3.900 inspections, donnant lieu à 918 infractions économiques. Plus de 60 % de ces actions ont été réalisées en coordination avec les forces de sécurité pour lutter contre la spéculation, la contrebande et les pratiques commerciales déloyales.

Et en prévision des festivités de la nouvelle année, les autorités prévoient de renforcer davantage les contrôles et de maintenir un haut niveau de vigilance. L'objectif est de prévenir les pratiques spéculatives, d'anticiper les besoins en produits essentiels et de surveiller l'évolution des prix, notamment dans un contexte hivernal marqué par une demande accrue en produits de chauffage.

Mohamed Jaber Hariz a en outre appelé les consommateurs à adopter une consommation rationnelle, à exercer leur droit à l'information et à signaler toute anomalie aux autorités compétentes. Cette collaboration entre citoyens et institutions est, selon lui, essentielle pour garantir un approvisionnement régulier et des pratiques commerciales transparentes.