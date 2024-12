Maroc: L'écosystème du succès au coeur de la 2ème journée d'information et d'orientation de l'UPF de Fès

Fès — L'Université Privée de Fès (UPF) a abrité, samedi, la deuxième édition de sa Journée d'Information et d'Orientation (JIO), placée sous le thème "L'orientation, Future First".

Cet événement, devenu un rendez-vous incontournable pour l'écosystème éducatif de la ville de Fès, a réuni un large éventail d'acteurs clés, allant des parents de futurs bacheliers aux conseillers d'orientation, en passant par les directeurs d'établissements scolaires et les représentants d'associations de parents d'élèves.

Cette édition, axée sur le thème "L'Écosystème du Succès : L'impact des alliés du bachelier sur la réussite au Bac", a permis des échanges riches et constructifs autour de l'accompagnement optimal des élèves dans leur parcours scolaire et professionnel. L'objectif principal de cette journée était de renforcer la collaboration entre l'UPF et les lycées partenaires, qu'ils soient publics ou privés, tout en partageant les meilleures pratiques éducatives pour guider efficacement les élèves vers la réussite.

L'événement a été marqué par une conférence inaugurale animée par le président du Centre de la prospection économique et sociale, M. Ali Rhanbouri.

S'exprimant à cette rencontre, M. Rhanbouri, a insisté sur la nécessité de doter les bacheliers et leur entourage des outils nécessaires pour gérer au mieux leur succès, qui ne se limite pas à l'obtention du baccalauréat, mais englobe également l'orientation et le choix professionnel et académique.

M. Rhanbouri, qui est expert en éducation et orientation professionnelle, a mis en évidence l'importance de tenir compte de l'évolution de l'économie et du développement du Maroc pour assurer une orientation cohérente et pertinente pour l'avenir du bachelier.

Dans ce cadre, il a mis l'accent sur la nécessité pour les futurs bacheliers de bien comprendre les enjeux du développement du pays, notamment en matière d'orientation professionnelle.

Il a souligné que le nouveau modèle de développement du Maroc met en avant des filières porteuses et des défis majeurs tels que le stress hydrique, l'économie verte, la santé et la sécurité alimentaire.

Ces secteurs, considérés comme prioritaires pour le pays, représentent un fort potentiel d'investissement et de création d'emplois, a-t-il dit, insistant sur le rôle capital que doit jouer la famille dans l'orientation de leurs enfants.

Dans une déclaration à la MAP, le vice-Président de l'Université Privée de Fès, Mohammed Ouazzani Jamil, a souligné l'importance de cette manifestation qui sert de pont entre le secondaire et l'université.

Il a mis en avant l'importance du partenariat entre l'Académie régionale d'éducation et de formation de Fès-Meknès et l'UPF pour accompagner les bacheliers dans leurs choix d'orientation et les aider à réussir leurs études supérieures.

M. Ouazzani a précisé que la journée est l'occasion pour les futurs étudiants de s'informer sur l'offre de formation de l'UPF et de bénéficier des conseils des orienteurs de l'académie pour choisir une filière adaptée à leurs aspirations.

Le vice-président de l'UPF a également insisté sur le rôle de l'orientation pour minimiser les problèmes de réorientation et le taux d'abandon à l'université.

Les responsables de l'UPF ont profité de cette journée pour mettre en avant l'offre de formation riche et diversifiée de l'université, composée de plus de 39 filières accréditées et reconnues par l'Etat. Ces filières couvrent différents domaines et permettent aux étudiants d'acquérir des compétences recherchées sur le marché du travail.

Avec plus de 3600 lauréats à son actif, l'UPF affiche un taux d'insertion professionnelle de 85% dans les six mois suivant l'obtention du diplôme, témoignant de la qualité de son enseignement et de son ancrage dans le monde professionnel.

La journée a été également marquée par une présentation du programme "AFAAQ Orientation" par le Centre Régional de l'Orientation Scolaire et Professionnelle de l'Académie régionale d'éducation et de formation Fès-Meknès. Ce programme vise à aider les élèves à construire leur projet personnel à travers des visites d'entreprises et d'instituts de formation.

La journée a été ponctuée aussi s'est conclue par une cérémonie de remise de trophées, célébrant les collaborations fructueuses entre l'UPF et ses partenaires éducatifs.