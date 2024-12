Maroc: Rabat - Remise des diplômes aux lauréats de l'IAV Hassan II, de l'ENA de Meknès et de l'ENFI au titre de l'année 2023-2024

Rabat — La cérémonie de remise des diplômes aux lauréats de l'année académique 2023-2024 de l'Institut Agronomique et Vétérinaire (IAV) Hassan II, de l'École Nationale d'Agriculture de Meknès (ENA Meknès) et de l'École Nationale Forestière d'Ingénieurs (ENFI), s'est déroulée, samedi à Rabat, sous la présidence du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari.

A cette occasion, M. El Bouari a salué les efforts des étudiants, du corps professoral et des équipes administratives, soulignant le rôle essentiel des lauréats dans la transformation du secteur agricole marocain, appelés à participer activement à la mise en oeuvre des stratégies nationales "Génération Green", "Forêts du Maroc", et "Halieutis", dans un contexte mondial marqué par les défis du changement climatique et de la gestion durable des ressources naturelles et de la transformation numérique.

Ces stratégies placent le développement humain et la durabilité au coeur de leurs priorités et visent à promouvoir une agriculture résiliente, inclusive et innovante, a-t-il noté, appelant à poursuivre les efforts pour renforcer la recherche, l'innovation et la synergie entre les institutions.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l'IAV Hassan II, Abdelaziz El Hraïki, a mis en avant le rôle clé de la formation supérieure agricole et de la recherche scientifique dans le développement durable et la lutte contre les changements climatiques.

Le directeur de l'ENA Meknès, Saïd Amiri, a, quant à lui, relevé l'engagement de l'établissement, créé en 1942, à former des ingénieurs agronomes polyvalents et à répondre aux défis climatiques en adéquation avec les stratégies nationales, notamment à travers sa nouvelle filière ingénierie agroécologie.

Pour sa part, le directeur de l'ENFI, Said Lahssini, a mis en exergue la dimension internationale et le rôle de l'école, fondée en 1968, dans la formation d'ingénieurs forestiers et la mise en oeuvre des stratégies nationales pour la gestion durable des ressources naturelles et la valorisation des écosystèmes.

L'organisation conjointe de cette cérémonie met en avant l'importance du travail collaboratif et les synergies entre les trois institutions pour mieux répondre aux besoins en matière de formation de cadres supérieurs dans les domaines de l'agriculture, de l'eau, de la forêt et de la pêche, ainsi que les branches de l'économie associées à ces domaines.

La promotion de cette année comprend 547 nouveaux diplômés, dont 401 lauréats de l'IAV Hassan II, 88 lauréats de l'ENA Meknès, 36 lauréats de l'ENFI et 22 doctorants du CEDoc. Elle compte 36 étudiants issus de 15 pays africains.

La remise des diplômes et des prix d'excellence attribués aux majors de chaque filière a été suivie par un match de football symbolique et une remise de trophées aux équipes.

Depuis leur création, l'IAV Hassan II, l'ENA Meknès et l'ENFI ont formé près de 23.000 diplômés, dont 2.250 étudiants étrangers provenant de 33 pays du continent africain, témoignant du rayonnement de ces établissements à l'international.

Ces écoles jouent un rôle important dans la mise en oeuvre des priorités nationales à travers la formation de professionnels qualifiés, aptes à relever les défis du secteur agricole, en proposant des formations adaptées aux besoins, proposant de nouvelles filières en agroécologie, en digitalisation, en gestion des ressources naturelles, en changement climatique et en dessalement de l'eau.

Ces initiatives visent à préparer des professionnels capables de s'adapter à un secteur agricole en mutation rapide.

L'objectif dans le cadre de la stratégie "Génération Green" est de former 150.000 jeunes dans le domaine agricole à l'horizon 2030, dont 140.000 dans la formation professionnelle agricole et 10.000 dans l'enseignement supérieur agricole.

Ont également pris part à cette cérémonie, le ministre délégué auprès de la ministre de l'Economie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, chargée de la Pêche maritime, Zakia Driouich, des ambassadeurs, des professionnels et des responsables du ministère et des établissements de formation.