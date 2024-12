Algérie: ANADE - Affluence dans l'Ouest du pays aux journées portes ouvertes sur l'élargissement et la diversification des activités des petites entreprises

Oran — Des journées d'information organisées par l'Agence nationale de soutien et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE) ont débuté, dimanche dans les wilayas de l'Ouest du pays.

Ces journées visent à faire connaître la nouvelle formule lancée dans le cadre de la stratégie de l'agence, dans le but de renforcer l'écosystème entrepreneurial, notamment en soutenant l'élargissement et la diversification des activités des petites entreprises.

Le directeur de l'agence de wilaya d'Oran, M. El Houari Mahala, a déclaré à l'APS que cette nouvelle formule "offre aux bénéficiaires la possibilité d'élargir leur activité, soit dans le même domaine, soit dans un autre secteur, via notre agence, tout en profitant des avantages disponibles".

Il a précisé que "même les petites entreprises qui n'ont jamais bénéficié de financement ou de soutien par le biais de l'agence (agriculteurs, artisans, détenteurs de licences ou de registres commerciaux exerçant une activité spécifique, entre autres) peuvent profiter de la possibilité d'élargir ou de diversifier leurs activités via l'ANADE".

Il a ajouté que "cette option permet aux intéressés d'élargir leur capacité de production ou de se tourner vers de nouvelles activités qui répondent aux besoins du marché et contribuent au développement de leurs affaires." M. Mahala a indiqué que 70 pourcent de crédit de création est remboursé et que l'étude de rentabilité du projet d'expansion, ainsi que la situation

financière sont examinées pour les petites entreprises créées dans le cadre du dispositif. Pour les autres petites entreprises, l'étude de faisabilité du projet d'expansion et l'évaluation de leur situation financière actuelle sont effectuées.

A Mascara, la campagne de sensibilisation sur l'élargissement et la diversification des activités économiques a connu une forte affluence de la part des propriétaires d'activités commerciales et économiques diverses dans la région, comme cela a été constaté.

Les rencontres de sensibilisation, organisées dans le cadre de cette campagne par la branche locale de l'ANADE, suscitent un grand intérêt de la part des propriétaires d'activités commerciales et économiques du chef-lieu de wilaya, qui ont déjà bénéficié d'un financement dans le cadre du dispositif "NESDA". Beaucoup d'entre eux ont exprimé le souhait d'élargir leur activité et de diversifier leurs projets pour profiter des avantages offerts par le même dispositif.

A Saïda, l'opportunité a été saisie pour faire connaître les nouveaux avantages permettant l'expansion et la diversification des activités des petites entreprises des jeunes, lors de ces journées portes ouvertes organisées à la Maison de l'Artisanat et des Métiers "Said Benyebka". La journée d'ouverture a attiré une grande affluence de jeunes venus se renseigner sur les nouveaux avantages de la formule en question.

Mohamed Korichi, responsable de la communication au sein de l'agence régionale de soutien et de développement de l'entrepreneuriat, a précisé que ces événements permettent de fournir des explications détaillées aux porteurs de projets, aux petites entreprises, ainsi qu'aux activités agricoles et artisanales ayant déjà bénéficié du soutien de l'agence, sur les nouveaux avantages qui leur permettent d'élargir et de diversifier les activités de leurs petites entreprises.

Dans la wilaya d'El Bayadh, le directeur de l'Agence nationale de soutien et de développement de l'entrepreneuriat, M. Abdenour Senini, accompagné des cadres de l'agence locale, a supervisé le lancement des journées portes ouvertes qui touchent l'ensemble des 22 communes de la wilaya.

Selon les responsables de l'agence locale, cet événement s'inscrit dans la nouvelle vision de l'agence en matière d'élargissement et de diversification des activités des petites entreprises, visant à attirer les jeunes souhaitant créer des petites entreprises ou ceux désireux d'élargir et de développer leurs activités, qu'ils aient déjà bénéficié d'un soutien à la création par les dispositifs d'aide ou qu'ils aient fondé leur entreprise en dehors de ces dispositifs.

Au cours de ces journées portes ouvertes, l'objectif est de se rapprocher du grand public, de lui présenter le dispositif et les soutiens qu'il offre, ainsi que de promouvoir les avantages et l'accompagnement disponibles. Cela inclut également d'encourager les jeunes diplômés des universités, des instituts et centres de formation professionnelle, ainsi que les porteurs de projets, à créer des entreprises innovantes et à générer des opportunités d'emploi dans divers domaines et spécialisations.

A noter que l'Agence nationale de soutien et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE) est un organisme public à caractère spécial placé sous la tutelle du ministre de l'Economie de la connaissance, des start-up et des petites entreprises.

Elle est chargée de soutenir et de développer l'entrepreneuriat en gérant un dispositif à approche économique visant à accompagner les porteurs de projets dans la création et l'expansion de petites entreprises dans les secteurs de la production de biens et de services, afin de créer de la richesse et des emplois.