Tunisie: Aviation - Inauguration du premier vol Tunisair Express vers Catane

Les premiers passagers du vol reliant Tunis et Catane ont atterri vendredi 20 décembre à l'aéroport de Catane-Fontanarossa, marquant l'inauguration d'une nouvelle desserte entre la Sicile et la capitale tunisienne.

Le vol inaugural, qui a accueilli à son bord 67 passagers pour une capacité totale de 72, symbolise un moment de célébration et de fierté pour la compagnie aérienne et ses partenaires. De nombreux responsables ont fait le déplacement dont Mme Rym Ben Salah Jemaa, chargée de la direction générale de Tunisair Express, Karim Keraani, député représentant de la Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale des Tunisiens de l'étranger et des migrations et Ahmed Bettaieb, président de la Fédération tunisienne des agences de voyages et du tourisme. Cette nouvelle liaison aérienne vient répondre à un besoin croissant de connexions directes entre Tunis et Catane, deuxième plus grande ville de la Sicile après Palerme.

Il s'agit de la troisième destination italienne pour Tunisair Express, avec Naples et Palerme. Dans une déclaration à La Presse, Mme Rym Ben Salah Jemaa a indiqué que cette nouvelle destination s'inscrit dans le plan stratégique de restructuration de la compagnie aérienne pour améliorer sa croissance et sa connectivité. « C'est un moment historique qui symbolise notre volonté d'aller de l'avant et de renforcer notre compétitivité », souligne-t-elle.

Avec des avions conçus pour des vols de courts trajets, Tunisair Express aspire à développer son réseau de destinations internationales et offrir à ses clients des solutions de transport plus rapides et plus directes. Pourquoi Catane ? La Sicile compte 21 mille Tunisiens dont environ 60% résident à Catane. Les voyageurs enthousiastes rencontrés à bord nous ont confirmé que cette nouvelle ligne aérienne répond à la demande des Tunisiens en offrant aussi des opportunités prometteuses pour les touristes, les hommes d'affaires et les passionnés de voyages. En effet, l'aéroport de Catane, qui connaît une dynamique croissante et importante en termes de trafic aérien affiche un record d'affluence de 12 millions de passagers atteint le 20 décembre 2024.

De son côté, le président de la Fédération tunisienne des agences de voyages et du tourisme a souligné que ces ponts aériens entre la Tunisie et l'Europe sont d'une extrême importance pour la croissance économique. Avec plus de 1.000 adhérents et partenaires tunisiens et étrangers, ils comptent sur l'engagement mutuel entre les deux parties

« Nous sommes un partenaire privilégié avec Tunisair Express et la Compagnie mère », affirme-t-il.

Une synergie entre les secteurs public et privé est donc essentielle pour stimuler l'économie nationale.

Détails de la liaison aérienne Tunis- Catane

Deux vols hebdomadaires sont programmés par semaine, en aller-retour, chaque vendredi et dimanche. Un troisième vol sera prévu pour les périodes de forte demande. Environ 75 minutes de vol séparent les deux villes, ce qui rend cette liaison idéale pour des voyages courts ou des séjours prolongés.

Le trajet offre aux passagers un service de qualité avec des prestations adaptées à tous types de voyageurs, qu'ils soient en voyage d'affaires ou en tourisme. Les billets sont d'ores et déjà disponibles à la vente, directement en ligne ou à travers les agences. Les prix varient en fonction de la classe choisie et de la période de réservation.

Pour le vol inaugural, l'embarquement s'est fait de manière fluide. Le service à bord a été irréprochable. Les stewards et hôtesses étaient attentionnés, courtois et réactifs à la moindre demande.

Ce nouveau vol qui tient ses promesses est donc désormais une solution rapide et pratique pour relier les deux destinations.

Cette connexion représente un grand pas en avant pour les échanges entre la Tunisie et l'Italie, en particulier la Sicile, une région stratégique pour les affaires, la culture et le tourisme.

L'inauguration de la nouvelle ligne aérienne entre Tunis et Catane n'est que le début d'une série d'initiatives ambitieuses pour améliorer la connectivité internationale de Tunisair Express.

En effet, cet événement symbolise non seulement l'expansion du réseau aérien mondial, mais aussi l'engagement des acteurs du secteur à offrir des solutions de transport toujours plus efficaces et durables.