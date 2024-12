Tunisie: L'IA à la Cité des Sciences de Tunis - Vers un pôle d'excellence pour l'innovation et la formation

La Cité des Sciences de Tunis (CST) a dévoilé son programme pour 2025, mettant l'accent sur la démocratisation de l'Intelligence Artificielle (IA) et son ambition de devenir un véritable Pôle d'excellence en IA.

En plaçant l'IA au cœur de ses priorités, la Cité des Sciences se positionne comme un catalyseur de l'innovation. Elle créera un écosystème propice à l'émergence de projets innovants, tout en formant les talents de demain. Grâce à des initiatives pédagogiques variées, la CST offrira aux jeunes les compétences indispensables pour s'intégrer dans un marché du travail en perpétuelle évolution, selon un communiqué publié samedi soir sur sa page Facebook.

Dans cette dynamique, la CST mettra en place des programmes éducatifs novateurs, incluant des ateliers, des stages, des cours en ligne, et des espaces d'expérimentation pour rendre l'IA plus accessible et tangible. Des zones dédiées à la démonstration de projets IA, à la réalisation d'expériences et à la manipulation de robots permettront au public de découvrir de manière concrète les potentialités de cette technologie.

Afin de sensibiliser le grand public et stimuler le débat autour des enjeux de l'IA, la Cité organisera des conférences, des hackathons, des débats et des expositions. Ces événements offriront également une plateforme d'échange entre experts et citoyens.

Enfin, la CST s'engage à renforcer les partenariats en collaborant avec des universités, des entreprises, des startups et des associations, dans une démarche de cocréation et de partage des connaissances.