Tunisie: CA - Le test de personnalité

C'est un derby à l'heure de vérité qui se profile pour le Club Africain. A l'épreuve d'un tenant chauffé par son bouillant public, les Clubistes devront se montrer soudés pour espérer l'emporter.

Cet après-midi, le CA affronte une EST dans un match où tout sera scruté : les ambitions, les doutes, et peut-être les vérités. Aujourd'hui, Club Africain et Espérance Sportive de Tunis se retrouvent à Radès pour un sommet qui, comme souvent, dépassera largement les enjeux sportifs habituels. Ce duel, qui déchaîne les passions bien au-delà du terrain, arrive à un moment clé pour les deux équipes. Le CA veut récupérer la pôle position et l'EST arrive au triple galop mais doit valider pour monter davantage en grade. Quid du CA à présent ? Malgré son renouveau, le club de Bab Jedid traîne encore derrière lui les mêmes interrogations.

Et c'est bien là que ce grand format face au voisin pourrait mettre à nu certaines failles mais pourrait également révéler au grand public les qualités collectives et individuelles du groupe. Sur ce, si l'on rembobine brièvement, l'on note que depuis l'arrivée de David Bettoni et le recrutement de plus de dix joueurs, le CA se plaît à se présenter comme une équipe transformée, tournée vers l'attaque, plus ambitieuse, avec une volonté de dominer ses adversaires par le jeu.

Mais derrière cette belle histoire, quelques doutes restent bien visibles. Oui, le CA a pris trois points face à l'ESM (3-0), mais ce match n'a pas non plus dissipé toutes les interrogations. Car si cette équipe montre de l'audace, elle reste encore parfois déséquilibrée, trop dépendante de l'inspiration de ses individualités dont le gros des troupes a failli au Bardo face au ST.

Composer avec la pression maximale

Face à l'Espérance donc, pour surprendre un onze toujours aussi entreprenant, en dépit de son retard à l'allumage cette saison, le CA doit imposer sa volonté, son impact doit être immédiat et les joueurs-clés doivent répondre aux attentes. En clair, quel que soit le plan de jeu prôné par Bettoni avec cette préférence pour le 4-3-3, le CA doit miser sur sa fougue, éviter les moments de flottement et témoigner d'une solidité défensive à toute épreuve, condition essentielle dans ce genre de rendez-vous où le CA passera avant tout un test de personnalité. Là, on parle de courage, du fait d'imposer une idée de jeu quitte à souffrir quand le rapport de force est défavorable en cours de match. Là aussi, on parle de coeur, d'opportunité à saisir en montrant quelque chose, quoique cela puisse être d'ailleurs.

En football, les jours de derby ne ressemblent à aucun autre avant-match de la saison, quel que soit l'enjeu. En football, dans ce genre de confrontation où il faut en découdre pour la suprématie, il faut surtout composer avec la pression maximale, cette arme à double tranchant. Sous la pression, certains se surpassent, d'autres succombent, et il revient donc au CA de se montrer à la hauteur et de prouver, par là même, que son projet est en bonne voie. De tout temps, jouer l'Espérance est toujours un exercice de haute voltige où se mêlent l'appréciation globale de l'adversaire, la mise en veille des talents d'en face et cette capacité à prendre son courage à deux mains quand l'opportunité de marquer se présente.

Dans le derby, le moindre déséquilibre peut coûter cher et la moindre occasion manquée peut se retourner contre vous. Enfin, quel onze pressenti pour déjouer les plans de l'Espérance ? Devant Yeferni, l'on retrouvera Didof et Zaalouni sur les côtés, Ben Abda-Ali Youssef dans l'axe, Semakula, Khélil et Zemzemi au milieu, Kinzumbi sur le couloir droit, Khadhraoui sur l'aile opposée et Garreb en pointe. Volet alternatives, le CA ne manque pas d'atouts offensifs avec les Srarfi, Hamdi Laâbidi, Ait Malek (pas encore à 100%) et Eduwo aux côtés du médian Kelaleche, de l'arrière axial Bouabdi et des latéraux Ghrissi et Shili. Le grand match de la capitale, c'est donc pour cet après-midi, un événement pour les inconditionnels et peut-être une occasion pour le CA de casser la dynamique « sang et or » et de lancer définitivement sa saison.