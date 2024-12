Tunisie: BCT - La valeur des billets et monnaies en circulation dépasse les 22,3 milliards de dinars au 20 décembre 2024

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a publié ses dernières statistiques monétaires et financières, dévoilant plusieurs évolutions clés pour l'année 2024. Parmi les principaux indicateurs, le volume des billets et monnaies en circulation (BMC) a atteint 22,37 milliards de dinars au 20 décembre 2024, enregistrant une hausse notable par rapport aux 20,12 milliards de dinars à la même période en 2023. Cette progression de 2,25 milliards de dinars traduit un accroissement de près de 11% sur un an.

Cette évolution importante du volume des billets et monnaies en circulation, qui représente l'équivalent du volume des monnaies en circulation en dehors du secteur bancaire et financier, reflète une augmentation de la masse monétaire. Cela peut être interprété comme une conséquence de l'instabilité de la politique monétaire, dans la lutte contre l'inflation et ses impacts sur l'économie nationale. En effet, l'augmentation continue de la circulation fiduciaire peut être liée à une demande accrue de liquidités et à un ajustement des instruments de régulation monétaire, dans un contexte où l'inflation reste un défi majeur pour l'économie tunisienne.

Par ailleurs, cette hausse s'inscrit dans une tendance haussière amorcée dès le second semestre de 2023, lorsque le volume des BMC avait franchi pour la première fois la barre symbolique des 20 milliards de dinars. Pour l'année 2024, la circulation fiduciaire a continué d'augmenter de manière constante, avec un pic observé durant le mois de Ramadan, période traditionnellement marquée par un afflux de liquidités sur le marché.