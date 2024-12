Algérie: Sétif - Coup d'envoi de la 10e édition des Journées nationales de musique classique

Setif — Le coup d'envoi de la 10ème édition des Journées nationales de musique classique a été donné samedi en début de soirée au théâtre communal Hassen-Belkired de Sétif, après une interruption de 6 ans.

Le président d'honneur de la ligue Culture et Arts de la commune de Sétif, organisatrice de la manifestation en partenariat avec l'Assemblée populaire communale (APC), a indiqué à l'APS, en marge de la cérémonie d'ouverture, que ces journées offriront aux mélomanes, trois jours durant, des morceaux puisés des grands classiques signés des plus grands musiciens, exécutés par des musiciens algériens, en duo et en solo, ainsi que par des orchestres symphoniques.

La première soirée a permis au public présent, constitué essentiellement d'amateurs de grande musique et de familles, d'apprécier le talent et la maîtrise du duo Khalil Ouali et Abderrahmane Djellouli, de Sétif, qui ont interprété plusieurs sonates pour violon et piano, suivi d'un solo de guitare acoustique exécuté par l'artiste Khalil Torche, de Sétif également, puis d'une prestation de l'orchestre de l'Institut régional de formation musicale d'Annaba.

Cette 10ème édition des Journées de musique classique se poursuivra, dimanche, avec l'orchestre de l'Institut régional de formation musicale de Laghouat, et celui de l'Association culturelle de musique classique de Sétif, dirigée par le maestro Laïd Ferhat, après une prestation en solo de la pianiste Meriem Amrani.

Lundi, au 3ème et dernier jour de cette édition, la scène du théâtre Hassen-Belkired sera confiée à l'orchestre de l'Institut national supérieur de musique (INSM) d'Alger qui gratifiera le public de morceaux puisés du répertoire classique, avant la projection d'une vidéo mettant en avant les avis et impressions des participants aux précédentes éditions.