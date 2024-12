Tunisie: Palmarès des JCC 2024 - 'Les enfants Rouges' de Lotfi Achour remporte le Tanit d'or

TUNIS — Le Grand prix des 35èmes Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) a été attribué au long métrage de fiction "Les enfants Rouges" de Lotfi Achour, devenant ainsi le 10ème film tunisien à remporter le Tanit d'Or des JCC depuis leur création en 1966.

Le Palmarès complet de la compétition officielle des JCC tenues du 14 au 21 décembre 2024, a été dévoilé, samedi soir, au cours d'une cérémonie organisée au Théâtre de l'opéra à la Cité de la culture à Tunis.

"Les enfants Rouges" est également lauréat du prix du public attribué ex aequo avec le film syrien "Salma" de Joud Said.

Le grand prix des JCC est décerné à la meilleure oeuvre de la compétition des longs métrages de fiction. La Tunisie succède à la Tanzanie gagnante du Grand prix en 2022, pour "Les Révoltés (Vuta N'Kuvute) d'Amil Shivji, et l'Egypte en 2021 pour "Feathers" d'Omar Zohairy.

Dans la même compétition, "To a land Unknown" du réalisateur palestino-danois Mehdi Fleifel a remporté le Tanit d'argent alors que le Tanit de Bronze a été attribué à "Demba" du réalisateur sénégalais Mamadou Dia.

Le cinéma tunisien a également eu quatre autres prix dont trois Tanits dans la compétition documentaire.

Le court métrage "Les derniers jours avec Eliane" de Mehdi Hajri a eu un Tanit d'or. Le long métrage "Matula" d'Abdallah Yahia et le court métrage "Bord à bord" de Sahar El Euchi sont respectivement lauréats d'un Tanit de Bronze.

"Aicha" long métrage de fiction de Mehdi Barsaoui a remporté le prix du meilleur montage, attribué à Camille Toubkisla, monteuse française.

Palmarès complet de la compétition officielle des JCC 2024:

Compétition des films de fiction

Longs-métrages:

- Tanit d'Or: "Les enfants Rouges" de Lotfi Achour, Tunisie

- Tanit d'Argent: «To a land Unknown" de Mahdi Fleifel, Palestine

- Tanit de Bronze: «Demba" de Mamadou Dia, Sénégal

- Mention spéciale du jury: "Rambo. Mr. for Haven Seeking" de Khaled Mansour, Egypte

- Prix du public (ex aequo) : "Les enfants Rouges" de Lotfi Achour, Tunisie & "Salma" de Joud Said, Syrie

Courts-métrages :

⦁ Tanit d'Or : "Nothing happen after that" d'Ibrahim Omar, Soudan

⦁ Tanit d'Argent : "Better than earth" de Sherif Elbendary, Egypte

⦁ Tanit de Bronze : "Bord à bord" de Sahar El Euchi, Tunisie

⦁Prix du public: "In the waiting room" de Moatasem Taha, Palestine

Compétition des films documentaires

Longs métrages

⦁ Tanit d'Or : "A fidai film" de Kamal Aljafari, Palestine

⦁ Tanit d'Argent : "Tongo SAA/ Rising Up at Night" de Nelson Makengo, RDCongo

⦁ Tanit de Bronze : "Matilla" d'Abdallah Yahia, Tunisie

⦁ Mention spéciale du jury: "Ndar : Saga Waalo" d'Ousmane William Mbaye (Sénégal)

Courts métrages

⦁ Tanit d'Or : "Les derniers jours avec Eliane » de Mehdi Hajri, Tunisie

⦁ Tanit d'Argent : "Fariha" de Badr Yousef, Yémen

⦁ Tanit de Bronze : "Unyagoni Bahati's sex education journey" de Saitabao Kaiyare, Kenya

Compétition première oeuvre, prix Tahar Cheriaa

- Prix TV 5 Monde: Hanami" de Denise Fernandes, Cap-Vert

« Ciné promesse »

⦁ » Une malédiction » de Bothayna Aloulou, Tunisie

Compétition nationale (Tunisie) :

⦁Prix du meilleur long métrage de fiction : « Le pont » de Walid Mattar

⦁Prix du meilleur court métrage : "Le sentier de Aïcha » de Selma Hobbi

⦁Prix du meilleur long métrage documentaire : «La couleur du phosphate» de Ridha Tlili

Palmarès artistique:

⦁ Prix d'interprétation masculine: Sammy Lechea pour son rôle dans "The vanishing" de Karim Moussaoui, Algérie

⦁ Prix d'interprétation féminine: Sulef Fawakherji pour son rôle dans "Salma" de Joud Said, Syrie

⦁ Prix du meilleur scénario : Bode Asiyanbi pour "L'homme est mort" d'Awam Ampa, Nigeria

⦁ Prix de la meilleure musique : Hany Adel pour "Arze"de Mira Shaib, Liban

⦁ Prix de la meilleure photographie : Mostafa El Kashef pour "The village next to paradise" de Mo Harawe, Somalie

⦁ Prix du meilleur montage : Camille Toubkis pour "Aicha" de Mehdi Barsaoui, Tunisie

