Cameroun: Pays 2025 - Polémique sur la fraude électorale entre ali bachir et maurice kamto

Une nouvelle controverse secoue la politique camerounaise suite aux accusations de fraude électorale lancées par Maurice Kamto, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), à l'encontre de l'ancien député Ali Bachir. Cette affaire met en lumière les tensions croissantes dans le contexte des élections Cameroun prévues en 2025.

L'affaire débute le 19 décembre 2024, lorsque le leader de l'opposition camerounaise publie une déclaration concernant une photo devenue virale sur les réseaux sociaux. Cette image montrerait, selon lui, un militant du RDPC Cameroun en possession d'un stock important de cartes nationales d'identité, suggérant une possible préparation de fraude électorale.

Dans sa réponse, Ali Bachir, membre du Comité central du RDPC, dénonce fermement ces accusations qu'il qualifie de non fondées. L'ancien député de la Vina souligne ses 34 années d'expérience politique et ses dix-sept ans de mandat électif, réfutant toute implication dans des activités frauduleuses.

La controverse soulève des questions importantes sur la vérification des sources dans le débat politique camerounais. Ali Bachir critique notamment l'empressement de Maurice Kamto à porter des accusations graves sans vérification préalable de l'authenticité du document en question, qui ne présente selon lui aucun élément permettant d'identifier le lieu, la date ou le contexte de sa création.

Le membre du RDPC rappelle l'engagement de son parti en faveur de la transparence et de l'équité, sous la direction du Président Paul Biya. Il souligne que les succès électoraux du RDPC dans la région de l'Adamaoua reposent sur un travail de terrain approfondi et des actions de proximité auprès des différentes couches sociales.

Cette polémique intervient à un moment crucial, à l'approche de l'élection présidentielle de 2025 et des élections législatives et municipales de 2026. Elle met en évidence les tensions croissantes entre les différentes forces politiques du pays et soulève des questions sur la qualité du débat politique au Cameroun.

Ali Bachir appelle à plus de responsabilité dans le débat public, critiquant une approche qu'il qualifie de populiste et qui, selon lui, ne sert qu'à polariser davantage l'espace politique camerounais. Il plaide pour un retour à la sérénité et à la cohésion sociale, essentielles au bon fonctionnement démocratique du pays.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Dans une déclaration rendue publique le 19 décembre 2024, le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) tente de m'associer à une vidéo devenue virale, selon sa propre description. Selon Monsieur Maurice Kamto, « cette vidéo scandaleuse montre un individu, vraisemblablement un militant du RDPC si l'on en juge par son accoutrement assis devant un important stock de cartes nationale d'identité ». Le président du MRC s'appuie sur le commentaire accompagnant la photo (en lieu et place d'une vidéo) en question pour m'indexer directement :

« les commentaires qui accompagnent la vidéo font ressortir le nom d'un ancien député de la Vina, dans l'Adamaoua, Monsieur Ali Bachir, comme pouvant être celui qui, dans l'ombre, mettrait en place, avec les autorités de la police nationale... ce qu'il considère comme un « dispositif de fraude électorale ». Et de conclure sa déclaration avec légèreté, sans recul que devrait avoir une personnalité politique de sa trempe, à l'ouverture d'une enquête. « monsieur Ali Bachir, membre du Comité central du RDPC et Président de section de ce parti dans la Vina, dont le nom est cité dans la vidéo, doit être interpellé pour enquête », écrit-il.

Il est regrettable que Monsieur Maurice Kamto n'ait pas pris la précaution préalable et élémentaire de vérification de l'authenticité d'une voix anonyme associée à une photo mise en circulation sur les réseaux sociaux et qui ne fournit aucun indice de lieu, de date et du contexte de son montage, encore moins de l'identité de la personne qui y apparaît et de la voix qui y est associée.

Par ailleurs, on peut s'étonner de la facilité de Monsieur Maurice Kamto à crier à la préparation d'une fraude electorale, sans enquête préliminaire, d'un ancien député de la Nation sur la base d'une accusation lancée dans une photo qui m'est totalement étrangère et partagée sur les réseaux sociaux.

Quoi qu'il en soit, je tiens à affirmer sans équivoque que je ne suis ni de près ni de loin concerné par cette photo que j'ai découverte sur internet, et ma pratique honorable de la politique depuis bientôt 34 ans, avec plusieurs mandats du peuple, m'éloigne des opérations scabreuses qui sont décrites dans ce montage grossier et insipide en circulation.

Par la même occasion, je réaffirme mon attachement au RDPC, parti dont je partage les valeurs de transparence, d'équité et de justice. Grâce au leadership de son Président National, Son Excellence Paul Biya, et porté par une dynamique sans cesse renouvelée, le RDPC a remporté haut la main et sans bavures de nombreuses compétitions électorales dans la Vina et la Région de l'Adamaoua.

La fraude électorale par quelque moyen que ce soit n'est ni une méthode de mon Parti, ni un recours pour ses militants. A l'aube de l'élection présidentielle de 2025 et des Législatives et Municipales de 2026, le RDPC poursuit son travail de terrain dans ma circonscription électorale par des actions de proximité auprès des différentes classes sociales et de mobilisation de son électorat. C'est en oeuvrant ainsi que j'ai à mon actif dix sept ans de mandat électif en tant que élu du peuple et non par la tricherie ou la fraude électorale.

Enfin, qu'il me soit permis de dire que les Camerounais attendent de nos acteurs politiques de la hauteur, de la classe et une certaine élégance dans leurs agissements et prises de position fussent-elles partisanes. La logique politicienne voire populiste ne sert qu'à polariser et à polluer un espace public qui a davantage besoin de sérénité, de bonne foi et de cohésion sociale.