Algérie: Sondage APS 'Brahim Dahmani'/Meilleurs athlètes-2024 - Début de la cérémonie de remise des distinctions aux vainqueurs

Alger — La cérémonie de remise des distinctions aux vainqueurs du sondage APS, Prix "Brahim Dahmani", récompensant les meilleurs sportifs algériens de l'année 2024, a débuté dimanche soir à l'Ecole supérieure de l'hôtellerie et restauration (ESHRA) à Alger, en présence de membres du gouvernement, dont le ministre de la Communication, le conseiller du président de la République chargé de la Direction générale de la communication, des cadres supérieurs du ministère de la Défense nationale et des cadres de l'Etat, ainsi que des personnalités sportives, des athlètes et autres invités d'honneur.

La soirée sera marquée par l'allocution de bienvenue du directeur général de l'APS, M. Samir Gaïd, suivie de celle du ministre de la Communication, M. Mohamed Meziane.

La cérémonie se poursuivra par la présentation d'un aperçu sur le déroulement de toute l'opération du sondage, avant l'entame de la remise protocolaire des consécrations du Prix "Brahim Dahmani" aux cinq athlètes élus par la presse sportive nationale : Prix du meilleur athlète espoir, du meilleur sportif handisport (hommes), de la meilleure sportive handisport (dames), du meilleur athlète (hommes) et de la meilleure athlète (dames).

Aussi, un hommage spécial sera rendu à Mohamed Maouche, une des grandes figures de la glorieuse équipe de football du FLN qui s'est érigée en porte-drapeau d'une Algérie luttant pour son indépendance. Il marquera avec ses coéquipiers de l'époque l'histoire du sport algérien.

La soirée prendra fin avec l'hommage qui sera rendu à six (6) doyens de la presse sportive nationale ayant, par leurs écrits et actions dans le domaine du sport, marqué de leur empreinte la scène sportive nationale et contribué de manière significative au développement et au progrès du sport algérien.

Il s'agit des anciens journalistes Djamel-Eddine Rachedi (APS), Mustapha Manceri (Al Hadef), Bachiri Mahrez (ENTV), Hassani Houari (Radio nationale/Chaine I), Abdelkader Abdelâadhim (Radio nationale/Chaine II) et Mohamed Chérif Bouaouina (Al-Mountakhab).