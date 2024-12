Algérie: Les amis de la Révolution algérienne incarnent une conscience vive et engagée en faveur des causes justes

ALGER — Le président de l'Association internationale des amis de la Révolution algérienne (AIARA), M. Nourredine Djoudi, a affirmé, dimanche à Alger, que les amis de la Révolution ayant soutenu le peuple algérien dans sa lutte contre le colonisateur français, incarnaient une conscience vive et engagée en faveur des causes justes à travers le monde.

Dans une allocution prononcée lors de la 2e session de l'Assemblée générale de l'AIARA, M. Djoudi a affirmé que les amis de la Révolution algérienne incarnaient "une conscience vive, car convaincus de la justesse de la Révolution de libération et en le droit des peuples à l'autodétermination", appelant à l'impératif de "consacrer les principes de justice et de condamner le colonialisme, sous toutes ses formes".

Le président de l'AIARA a salué le soutien du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux amis de la Révolution, ainsi que son encouragement à toute initiative visant à préserver la Mémoire nationale.

Evoquant les défis et les événements actuels à travers le monde, M. Djoudi a indiqué que cela "a conduit l'Algérie à alerter sur les dangers menacent les peuples vulnérables", citant les discours du président de la République insistant sur l'impératif de "traiter ces situations et de respecter les principes de libération et de liberté des peuples".

Il s'est également félicité des "positions constantes" de l'Algérie dans son soutien aux causes justes à travers le monde, notamment les causes palestinienne et sahraouie, appelant à "intensifier les efforts dans le cadre de la diplomatie populaire pour ancrer les principes de justice et de liberté tout en condamnant le colonialisme".

Lors de cette session, un hommage a été rendu à deux membres du bureau exécutif de l'Association, à savoir la moudjahida et ancienne ministre hour Ounissi et le moudjahid et ancien diplomate Mohamed Seghir Belaalam, outre de nombreux amis de la Révolution algérienne décédés cette année, en reconnaissance de leurs contributions à l'Algérie.

Par ailleurs, le premier numéro de la revue "Al Wafa", éditée par l'Association en arabe, français et anglais, a été présenté. Cette publication aborde les activités de l'AIARA aux plans local et international et met en lumière les contributions des amis de la Révolution algérienne. (APS)