Algérie: Le ministre de la Communication salue l'accompagnement des médias nationaux aux athlètes algériens

ALGER — Le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, a salué, dimanche soir à Alger, l'accompagnement des médias nationaux aux athlètes algériens à travers une couverture médiatique continue contribuant à les galvaniser et à exalter les nobles valeurs du sport.

"Nous sommes, aujourd'hui, fiers de nos médias nationaux qui accompagnent les athlètes algériens à travers une couverture médiatique continue contribuant à les galvaniser et à exalter les nobles valeurs et la place du sport dans la société", a affirmé le ministre de la Communication dans une allocution prononcée lors de la cérémonie de distinction des meilleurs athlètes de l'année 2024, selon les résultats du sondage Brahim-Dahmani organisé annuellement par l'agence Algérie Presse Service (APS).

M. Meziane s'est réjoui de ce rendez-vous, qui se veut, a-t-il dit, "un espace réunissant la corporation médiatique et la famille du sport, à travers une presse spécialisée qui incarne le lien étroit entre sport et médias".

Cet événement constitue "une occasion propice pour souligner l'engagement de la presse nationale à promouvoir le sport, toutes disciplines confondues, à contribuer à son essor et à encourager les élites et les meilleurs athlètes", a ajouté le ministre, estimant que le sondage Brahim-Dahmani, lancé par l'APS en 1977, "est la meilleure illustration de cette complémentarité dont nous sommes fiers".

M. Meziane a adressé ses félicitations aux lauréats du sondage réalisé auprès de la presse sportive et, à travers eux, à l'ensemble des champions de l'Algérie qui se sont distingués cette année à notre grand bonheur "en remportant des médailles olympiques et des titres mondiaux et régionaux".

Le ministre de la Communication a, par ailleurs, salué "le saut professionnel qualitatif" réalisé par l'APS dans son orientation visant à étendre sa diffusion aux langues les plus utilisées dans le monde, souhaitant voir l'agence devenir "un leader au niveau national et un acteur influent au niveau international, en phase avec les développements et les progrès les plus récents, pour garantir une information fiable et efficace".