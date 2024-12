Algérie: Tlemcen - Coup d'envoi de la 13e édition du Festival culturel national de la musique Hawzi

TLEMCEN — Le coup d'envoi du 13e Festival culturel national de la musique Hawzi a été donné samedi soir au Palais de la Culture "Abdelkrim Dali" à Tlemcen, avec la participation de plus de 150 artistes représentant différentes écoles de ce style musical issus de plusieurs wilayas.

Dans une allocution lue en son nom par la représentante du ministère, Fatiha Keddouri, le ministre de la Culture et des Arts, M. Zouhir Ballalou, a indiqué que "le style Hawzi fait partie de la musique arabo-andalouse. Tlemcen est l'une des premières écoles fondées en Algérie pour préserver ce patrimoine culturel et artistique précieux".

Le ministre a ajouté que "le ministère de la Culture et des Arts, à travers ce festival, a assuré la pérennité et la célébration de ce genre unique de notre musique".

M. Ballalou a également souligné que "l'Etat a mobilisé d'importants moyens dans le cadre d'une approche claire et efficace pour valoriser et promouvoir les aspects de notre identité culturelle et artistique à travers 200 festivals culturels officiels, dont six sont consacrés à la musique classique algérienne, englobant les styles andalou, hawzi, malouf, sanaâ et aroubi".

Le ministre a précisé que ce festival constituait un espace pour les artistes, les créateurs et les chercheurs en art et en culture algérienne, ainsi qu'une opportunité pour nous de consigner ce patrimoine, de le préserver et de l'actualiser, appelant la société civile et les acteurs culturels à contribuer au succès des initiatives culturelles et à la promotion du patrimoine".

De son côté, le Commissaire de ce festival se poursuivant jusqu'au 25 décembre courant, Amine Boudefla, a souligné que ce legs musical comptait parmi les styles artistiques les plus remarquables en Algérie, un héritage qui a été sauvegardé grâce aux associations musicales et aux figures emblématiques de ce style musical.

Pour cette édition, des soirées musicales consacrées au hawzi sont programmées dans plusieurs communes de la wilaya, selon Amine Boudefla.