Ghana: Mas-Ud Didi Dramani (Ghana) - 'C'est le moment d'écrire l'histoire'

Le Ghana se prépare pour la finale des éliminatoires du CHAN CAF TotalEnergies 2024 contre le Nigeria. À quelques heures de cet opposition Mas-Ud Didi Dramani a accordé un entretien exclusif à CAFOnline.com

CafOnline.com : En tant qu'entraîneur, comment s'est déroulée la préparation de l'équipe pour ce match décisif contre le Nigéria ?

Mas-Ud Didi Dramani : Tout d'abord, une équipe ne se construit pas du jour au lendemain. Il faut l'élaborer minutieusement. Nous avons travaillé à la création d'une structure stratégique avec une culture d'équipe claire qui privilégie la communication professionnelle entre le staff technique, les joueurs, la direction et la fédération. Nous avons mis en place une philosophie de jeu partagée à tous les niveaux, axée sur les phases défensives et offensives, que nous avons progressivement introduites lors des entraînements. Ce cadre stratégique garantit que nos joueurs et le staff sont bien préparés avant le match.

Quelles stratégies spécifiques mettez-vous en place pour contrer les forces du Nigeria ?

Nous avons travaillé sur des valeurs de jeu claires : être déterminés, agressifs et efficaces tant en attaque qu'en défense. Nous mettons l'accent sur la gestion des espaces et la maîtrise sous pression. Les séances d'entraînement sont organisées pour reproduire l'intensité réelle des matchs. Nous analysons également attentivement le style de jeu du Nigéria, en intégrant des ajustements tactiques tout en restant concentrés sur nos propres forces.

L'inclusion de joueurs issus de différentes équipes a-t-elle modifié la dynamique et la chimie de l'équipe ?

Nous avons scanné des joueurs issus des ligues nationales, des équipes nationales de jeunes et même des compétitions universitaires. L'inclusion de joueurs aux parcours variés a créé un mélange riche d'expérience et de potentiel. Chaque joueur subit un processus de sélection rigoureux et d'orientation pour s'adapter à nos valeurs et à la dynamique de groupe.

Étant donné la rivalité intense entre le Ghana et le Nigeria, comment gérez-vous la pression et les attentes liées à un match de cette importance ?

Nous mettons l'accent sur l'équipe plutôt que sur la rivalité. Bien que nous respections l'histoire, notre priorité reste la préparation technique, tactique et psychologique. Nous rappelons aux joueurs de canaliser la pression de manière positive, en mettant l'accent sur la performance collective plutôt que sur les actions individuelles.

🚨Official: #BlackGalaxies Coach Mas-Ud Didi Dramani has named a 26-man squad for the 2024 CHAN qualifiers against Nigeria.🇬🇭 Ghana will take on the Super Eagles B in the first leg of the CHAN qualifier at the Accra Sports Stadium on Sunday December 22, 2024. The return leg is... pic.twitter.com/8s1FmsL7PK-- 🇬🇭 Ghana Football Association (@ghanafaofficial) December 20, 2024

Pouvez-vous nous expliquer le processus de sélection de votre équipe pour ce match ?

Notre processus de sélection s'est déroulé en plusieurs phases. Nous avons d'abord évalué 52 joueurs, en réduisant progressivement ce nombre à travers des matchs internes et des exercices tactiques. Ce processus a été minutieux, avec des observations constantes et des retours pour s'assurer que l'équipe finale de 26 joueurs correspond à notre philosophie de jeu.

Quels joueurs se sont distingués pendant la préparation pour ce match, et qu'apportent-ils à l'équipe ?

Bien que je préfère ne pas désigner de joueurs en particulier, je peux dire que l'équipe a montré une cohésion et un engagement exceptionnels. Les joueurs ont été sélectionnés en fonction de leur capacité à s'adapter au système et à contribuer efficacement à la stratégie globale de l'équipe.

Comment comptez-vous équilibrer les ambitions offensives de l'équipe avec la stabilité défensive, surtout dans une rencontre aussi compétitive ?

Notre approche consiste à jouer un football équilibré, en assurant une transition fluide entre l'attaque et la défense. Les joueurs sont formés pour maintenir le contrôle, que nous ayons la possession ou non, et chacun doit contribuer à ces deux phases de jeu.

Comment l'équipe a-t-elle intégré votre philosophie de jeu, et voyez-vous cela se refléter dans leurs performances ?

L'équipe a adopté notre philosophie avec enthousiasme. L'entraînement structuré et l'accent mis sur des valeurs comme l'efficacité et l'agressivité se sont bien traduits dans leurs performances lors des matchs de préparation.

La rivalité Ghana-Nigeria est légendaire. Comment gardez-vous vos joueurs concentrés sur le jeu plutôt que sur l'histoire ?

Nous rappelons aux joueurs que c'est leur moment d'écrire l'histoire. La rivalité est un arrière-plan, mais l'accent reste mis sur l'exécution de notre plan de jeu. Nous insistons sur le professionnalisme et la nécessité de rester calme sous pression.

Snaps from Thursday's training session as preparations continue for Sunday's CHAN Qualifier against Nigeria#BlackGalaxies pic.twitter.com/BOFXttSNoP-- 🇬🇭 Ghana Football Association (@ghanafaofficial) December 20, 2024

Quel message envoyez-vous aux joueurs concernant l'importance de ce match, non seulement comme éliminatoire mais aussi comme une question de fierté nationale ?

Ce match représente bien plus qu'une qualification ; il est question de la fierté du Ghana. Je dis aux joueurs qu'ils sont les ambassadeurs de la ligue locale et de son potentiel. Leur performance inspirera les jeunes talents et rehaussera la réputation de notre championnat.

Quel rôle joue l'avantage du terrain pour le match aller, et combien est-il important de sécuriser une victoire devant les supporters ghanéens ?

L'avantage du terrain est crucial. Nous voulons utiliser l'énergie de nos supporters pour motiver l'équipe. Remporter le match aller est essentiel pour donner le ton avant le match retour, nous offrant ainsi un léger avantage dans cette compétition serrée.

Quels défis avez-vous rencontrés pendant les préparations et comment les avez-vous surmontés ?

La logistique et les contraintes de temps ont été des défis, mais la planification stratégique et une approche progressive nous ont permis de les atténuer. Une communication régulière avec les joueurs et le staff a assuré que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.

🎙️Goalkeeper Benjamin Asare speaks about the upcoming CHAN qualifier against Nigeria. 🇬🇭 🆚 🇳🇬🏟️ See you at the Accra Sports Stadium on Sunday! #BlackGalaxies pic.twitter.com/JTjgEgoLXL-- 🇬🇭 Ghana Football Association (@ghanafaofficial) December 19, 2024

Le Nigeria possède une équipe solide et un palmarès impressionnant. Selon vous, qu'est-ce qui donne au Ghana un avantage dans cette rencontre ?

Notre avantage réside dans notre préparation et l'engagement des joueurs envers la philosophie de l'équipe. La cohésion et l'adaptabilité tactique que nous avons développées nous donnent confiance face à une équipe nigériane de qualité.

Quelle signification aurait la qualification pour le tournoi CHAN pour le football ghanéen, notamment pour la ligue locale et ses joueurs ?

La qualification serait un événement monumental, mettant en avant la force de notre ligue locale. Elle offrirait une plateforme pour les joueurs d'acquérir de l'exposition et d'inspirer les talents émergents à travers le Ghana.

Enfin, Coach, comment abordez-vous personnellement des matchs comme celui-ci, et que représenterait pour vous de mener le Ghana à la victoire contre le Nigeria dans cette rencontre cruciale ?

En tant qu'entraîneur, je vois chaque match comme une occasion d'apprendre et de progresser. Mener le Ghana à la victoire serait un honneur et un témoignage du travail acharné que nous avons tous accompli. Il ne s'agit pas seulement de succès personnel, mais de contribuer à l'évolution du football ghanéen.