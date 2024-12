Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 décembre 2024

En Côte d’Ivoire, Tidjane Thiam demande une révision de la liste électorale

Le président du PDCI a dénoncé samedi 21 décembre le « faible taux » d’inscrits sur la liste électorale et en a demandé une nouvelle révision, à moins d’un an de la présidentielle.

« Une des faiblesses majeures de notre démocratie est le faible taux d’enrôlement de nos populations sur les listes électorales », a affirmé Tidjane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), devant une foule de plusieurs milliers de personnes à Aboisso, à une centaine de kilomètres à l’est d’Abidjan. « Nous exigeons une révision de la liste électorale en 2025, et idéalement en février », a-t-il ajouté, souhaitant que cette opération ait lieu annuellement. (Source Jeune Afrique)

Mali : La négociation privilégiée pour obtenir le rétablissement de Joliba TV

Au Mali, la Maison de la presse, organisation professionnelle faîtière des journalistes du pays, a annoncé samedi soir 21 décembre privilégier la négociation pour obtenir le rétablissement de Joliba TV. Coupée depuis le 26 novembre, la chaîne a vu sa sanction révisée à la baisse mardi dernier : rétablissement de la licence, mais suspension pour six mois. Cette sanction fait suite à la diffusion d’un débat au cours duquel la véracité d'un supposé coup d'État déjoué au Burkina avait été mise en doute. La profession reste donc mobilisée derrière Joliba TV, mais favorise la stratégie du dialogue. (Source RFI)

Félix Tshisekedi et Denis Sassou N’gesso passent en revue la situation sécuritaire dans l’Est de la RDC

Tête-à-tête samedi 21 décembre entre les chefs d’État congolais Félix Tshisekedi et Denis Sassou N’gesso à Brazzaville. Félix Tshisekedi qui a fait le déplacement vers le Congo voisin a discuté avec son homologue des sujets d’intérêt commun notamment liés à l’économie, au climat et à la situation sécuritaire dans la sous-région particulièrement dans l’Est de la République démocratique du Congo.

Abordant la question relative au processus de Luanda, Denis Sassou N’gesso a salué les efforts de médiation et de bons offices de son homologue angolais João Lourenço, afin de trouver une solution diplomatique et une issue favorable à la crise sécuritaire tendue dans l’Est du pays, notamment dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu ainsi qu’en Ituri. (Source mediacongo)

Journée économique au Gabon : Valoriser les filières pêche et tourisme pour une croissance durable

Le vendredi 20 décembre 2024, le ministre de l’Économie et des Participations, Mays Mouissi, a présidé la cérémonie d’ouverture de la deuxième Journée économique, placée sous le thème : « Diagnostiquer et proposer une approche d’accroissement de la contribution des filières pêche et tourisme ». Cet événement, organisé par la Direction Générale de l’Économie et de la Politique Fiscale (DGEPF), vise à identifier des leviers stratégiques pour dynamiser l’économie nationale.

L’importance des secteurs de la pêche et du tourisme. Dans son discours d’ouverture, le ministre de l’Economie et des Participations, Mays Mouissi, a insisté sur le rôle stratégique des filières pêche et tourisme dans la diversification économique du Gabon. Il a souligné leur potentiel de création d’emplois, de génération de revenus, et de contribution au développement durable. « Cette journée doit être un moment de réflexion et de partage d’expériences, afin d’atteindre les objectifs fixés pour les années à venir », a-t-il déclaré. (Source GabonMediaTime)

France : Le Bénin suspend la vente aux enchères d’une récade royale de Béhanzin

Le Bénin a obtenu la suspension de la vente en France de la récade du roi Béhanzin, un sceptre traditionnel en bois ayant appartenu à un ancien souverain du royaume du Dahomey.

Cet objet historique, « offert » ou, selon d’autres versions, pillé par les troupes coloniales à la fin du XIXe siècle, était inscrit au catalogue d’une vente aux enchères prévue le vendredi 20 décembre à Paris. Cependant, il a été retiré à la dernière minute à la demande des autorités béninoises, selon RFI. (Source Beninweb TV)

Au Burkina Faso, les auteurs du putsch manqué de 2015 seront bientôt amnistiés.

La junte militaire au pouvoir vient d'adopter une loi qui vise à réintégrer les militaires soupçonnés d'avoir tenté de renverser le régime qui avait chassé l'ancien président Blaise Compaoré du pouvoir. Les personnes concernées par cette loi d'amnistie seront indiquées dans le futur décret, selon le ministre de la justice. Ce dernier affirme que pour bénéficier de cette grâce, les amnistiés devront « manifester la volonté et l’intérêt d’être déployés sur le théâtre des opérations dans le cadre de la reconquête du territoire ». (Source africanews)

Cap-Vert : Le Président José Maria Neves appelle à la protection des droits des citoyens de la diaspora

Le Cap-Vert doit accueillir tous ceux qui ont choisi de vivre ou de travailler dans le pays et promouvoir une société de plus en plus inclusive a déclaré, le 18 décembre 2024, le président de la république, José Maria Neves. Le chef de l’Etat appelle les autorités capverdiennes à renforcer la défense et la protection des droits et intérêts des citoyens.

S’exprimant lors de la Journée internationale des migrants, le 18 décembre 2024, le Président du Cap-Vert, José Maria Neves, a appelé les autorités capverdiennes à renforcer la défense et la protection des droits et intérêts des citoyens de la diaspora, en collaboration avec les organisations non gouvernementales et les gouvernements des pays d’accueil. (Source Africa 24)

Togo : L’intelligence artificielle au cœur des débats

La 8ᵉ édition du DevFest Lomé, rendez-vous incontournable de l'écosystème numérique togolais, s’est achevée dimanche dans une ambiance de partage et de créativité. Il a rassemblé développeurs, entrepreneurs, passionnés de technologie et experts de l’industrie. Il a naturellement été question d’intelligence artificielle. Comment utiliser l’IA pour faire avancer la santé ou l’agriculture.

Zolika Bouabdallah, directrice de l'Agence Française de Développement (AFD), a enrichi les échanges en apportant une perspective internationale. Elle a souligné le rôle clé des technologies numériques dans la transformation sociale et économique. (Source togonews)

Francis Mvemba arrêté au Sénégal : L’époux de Coco Émilia dans la tourmente !

L’époux de l’influenceuse camerounaise Coco Émilia est accusé d’escroquerie pour un montant plus de 2,7 millions de FCFA, selon des informations rapportées dans la presse locale.

Une nouvelle affaire vient secouer la jet-set africaine. Francis Mvemba, l’époux de l’influenceuse camerounaise Coco Émilia, a été arrêté au Sénégal pour une affaire d’escroquerie. Selon les informations rapportées par Seneweb, l’homme d’affaires congolais est accusé d’avoir séjourné dans un hôtel de luxe sur la Petite-Côte sénégalaise sans régler l’intégralité de sa facture. Le montant de la somme due s’élève à plus de 2,7 millions de francs CFA. (Source LeBledParle)

Hausse des cas de rougeole au Maroc : La situation risque de s'aggraver

L’augmentation des cas de rougeole dans plusieurs régions du Maroc, notamment dans la région de Souss-Massa, suscite une grande inquiétude parmi les professionnels de la santé. Selon les témoignages recueillis par nos soins, le nombre de cas enregistrés ne cesse de croître, ce qui alerte sur les risques de propagation à grande échelle si des mesures sérieuses ne sont pas prises rapidement.

Contacté par « Le Matin », Dr Tayeb Hamdi, médecin chercheur en politiques et systèmes de santé, confirme la hausse des cas de rougeole dans plusieurs régions du Maroc et appelle à une action urgente pour éviter une dégradation de la situation, avec des pertes humaines à la clé. (Source Lematin.ma)