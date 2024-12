Madagascar Airlines - Réduction des prix des vols interprovinciaux

Les prix restent inaccessibles pour beaucoup. Toutefois, la récente réduction des tarifs des vols interprovinciaux par Madagascar Airlines, qui propose une baisse de 30 % sur les trajets via Antananarivo, pourrait constituer un soulagement pour de nombreux Malgaches. En 2023, un vol aller simple entre Antananarivo et Toamasina coûtait environ 450 000 ariary (101 €), tandis que les allers-retours débutaient à 800 000 ariary (178 €). Aujourd'hui, le vol aller-retour pour cette destination est à 386 000 ariary.

Pour les voyageurs réguliers, comme Mirana Idéal, une professionnelle de la région, cette initiative représente un véritable soulagement. « Avant, les tarifs étaient très élevés et peu abordables pour les déplacements réguliers entre Antananarivo et Toamasina. Avec cette offre, je peux réduire mes dépenses et voyager plus fréquemment sans que cela n'affecte trop mon budget », explique-t-elle.

Mirana précise que cette réduction pourrait réellement améliorer la situation des travailleurs ou des familles qui dépendent des voyages aériens. Cependant, elle reste prudente : « Même si les tarifs sont plus abordables, le coût reste relativement élevé pour beaucoup de Malgaches. Il serait encore plus bénéfique si les tarifs étaient ajustés pour inclure davantage de provinces et proposer des prix plus compétitifs », ajoute-t-elle.