Madagascar: Forte chaleur ressentie dans tout Madagascar

Les températures grimpent en flèche dans tout Madagascar. Cette forte chaleur va persister ce week-end.

Insupportable. La chaleur a été étouffante ces derniers jours. « Je suis de nature à supporter la chaleur, mais aujourd'hui (ndlr :hier), elle m'a suffoqué. C'est la première fois que je ressentais une chaleur aussi intense. J'avais vraiment la flemme au travail. Et j'ai vu que je n'étais pas le seul. Cette forte température a affaibli tout le monde au bureau. On transpirait fortement. La coupure d'eau à Ivato, depuis plusieurs mois, a compliqué la situation. On ne pouvait même pas se rafraîchir », raconte Aina, qui travaille à l'aéroport d'Ivato, hier. Le thermomètre a affiché 34°C dans cette ville aéroportuaire, hier vers midi, selon Météo Madagascar. Il s'agit de la température la plus élevée enregistrée à Antananarivo, hier, selon toujours le service des prévisions de la direction générale de la Météorologie.

À Miandrivazo, une ville au Centre-ouest de Madagascar, les températures maximales ont atteint les 40°C, selon les habitants de cette région. « Cela fait 10 ans que je vis à Miandrivazo, mais c'est la première fois que la chaleur a été aussi intense. Tout le monde s'en plaint. La nuit, beaucoup dorment dehors car on suffoque à l'intérieur. Il n'y a pas d'air », témoigne Myriam, une femme qui travaille dans un hôtel dans cette ville. Des habitants de Morondava, pourtant habitués aux chaleurs, se plaignaient aussi de la température élevée.

« Nous avons vu 42°C sur notre téléphone, aujourd'hui ! C'est trop ! Heureusement qu'il y a la mer pour nous rafraîchir », s'exclame Taratra Jean Hardy Ratovondrainy, habitant de Morondava.

Absence de précipitations

Les températures maximales ont été particulièrement élevées ces derniers jours, selon les prévisions de la direction générale de la Météorologie. Elles sont au-dessus de 30°C dans presque tout Madagascar, et frôlent les 40°C dans certaines villes à l'Ouest de Madagascar. « L'absence de précipitations, en cette période d'été, provoque cette forte chaleur », explique Lovandrainy Ratovoarisoa, prévisionniste.

Ces températures élevées sont dangereuses pour la santé. « En s'exposant trop longtemps aux chaleurs, on peut souffrir de choc vagal, à cause de la déshydratation, combinée avec la transpiration et la hausse des températures. Les symptômes sont la fatigue, la forte transpiration, suivies d'une perte de connaissance », explique le Docteur Rakitra Ranaivoson, médecin urgentiste auprès de SOS Médecin Madagascar. Les enfants et les personnes âgées sont les plus vulnérables aux fortes températures, selon les professionnels de santé. « L'hôpital n'a pas encore enregistré de cas d'enfants victimes de forte chaleur », selon le pédiatre d'un hôpital des enfants à Antananarivo. Ni SOS Médecin Madagascar, ni la caserne des sapeurs-pompiers à Tsaralalàna n'ont reçu d'appel pour assistance auprès d'une personne victime de fortes chaleurs à Antananarivo. Aucune victime n'était enregistrée, non plus, ni à Ivato, ni à Miandrivazo, ni à Morondava, selon des sources locales.

« C'est vrai que la chaleur est insupportable, mais la population est habituée aux chaleurs intenses ici », note le gouverneur de Menabe, Serge Lucky Randriantsoa. Le Docteur Rakitra Ranaivoson recommande à tous une bonne hydratation en buvant beaucoup d'eau, le port de vêtements légers et de se mettre à l'ombre pour éviter un malaise.

Météo Madagascar n'a pas encore établi de bulletin de vigilance forte chaleur, malgré les fortes températures. « Le seuil de vague de chaleur n'est pas encore atteint », indique un prévisionniste. La chaleur va persister ce week-end. Les températures maximales connaîtraient une légère baisse ce jour, et elles augmenteraient à nouveau dimanche. Des températures de 31°C pourraient être ressenties à Antananarivo et de 38°C à Maevatanàna, dimanche.