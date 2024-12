Madagascar: Transport maritime - Réhabilitation du port de Mahajanga

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d'extension et de réhabilitation du complexe portuaire de Mahajanga, une délégation de la Banque mondiale, de l'Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) et le directeur général de l'Agence Portuaire Maritime et Fluviale de Mahajanga (APMF) ont effectué une descente sur le terrain mercredi 4 décembre dernier.Le financement de ces travaux sera pris en charge par les deux institutions bancaires.

La ville de Mahajanga a été choisie par le gouvernement pour ce projet car elle abrite le deuxième plus grand port de Madagascar après celui de Toamasina. Il est également important dans les échanges maritimes avec les petits ports de l'ouest de Madagascar et des Comores.

« Le projet est réparti en trois phases. D'abord, la première étape consiste à effectuer une visite et faire l'état des lieux. Ensuite, les travaux d'urgence seront entamés à la suite de cette expertise. Les travaux de réaménagement et d'extension achèveront le gros projet », a déclaré le directeur général de l'APMF, lors de la rencontre avec le gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, au bloc administratif d'Ampisikina.

« Mahajanga est le plus grand port de pêche de Madagascar et la région Boeny développe des relations commerciales avec Mayotte également. Pour répondre aux besoins des navires touristiques étrangers ou croisières, des normes internationales s'imposent dans ce port. La structure pérenne devra durer pendant plus de cinquante ans. Il est primordial d'y installer des équipements numériques modernes pour que l'infrastructure portuaire ait une autonomie. L'achèvement de ces travaux apportera un développement massif à la région Boeny. Je salue l'action du gouvernement qui a su convaincre vos institutions de l'importance d'investir dans la modernisation de notre infrastructure portuaire», a déclaré le gouverneur.

« Les améliorations apportées dans ce projet concernent le transport maritime, la qualité et la sécurité des différents types de navires qui utilisent le port. Une autoroute en aller-retour à l'intérieur et les villages à proximité du port seront également concernés par les travaux », a précisé le représentant de la Banque mondiale.