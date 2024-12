Cote d'Ivoire: Le chiffre d'affaires de Sucrivoire pour les neuf premiers mois de l'année a augmenté de 11 % pour atteindre 94,8 millions de dollars

TLDR

Sucrivoire, l'un des principaux producteurs de sucre de Côte d'Ivoire coté à la BRVM, a enregistré un chiffre d'affaires de 94,8 millions de dollars (59,8 milliards de FCFA) pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, soit une augmentation de 11 % par rapport à l'année précédente.

La société(SCRC) a réduit sa perte d'exploitation à 1,7 million de dollars (-1,1 milliard de FCFA) contre 15,3 millions de dollars (-9,7 milliards de FCFA) et a réduit sa perte nette à 8,2 millions de dollars (-5,2 milliards de FCFA), soit une amélioration de 63%.

Les volumes de vente ont augmenté de 4,4 % pour atteindre 99 015 tonnes. Alors que la production locale a légèrement baissé en raison de la réduction des zones de culture visant à lutter contre les problèmes de récolte, les ventes de sucre importé ont augmenté de 27 %, compensant ainsi la baisse.

Points clés à retenir

L'action de Sucrivoire a commencé l'année avec un prix de 475 XOF et a depuis gagné 57,9% sur cette évaluation, la plaçant au troisième rang de la BRVM en termes de performance depuis le début de l'année. Ses mesures stratégiques, y compris la résolution des problèmes de récolte et l'augmentation des ventes de sucre importé, ont contribué à stabiliser ses opérations. La replantation et la modernisation des infrastructures devraient soutenir la croissance à long terme, tandis que la restructuration financière approuvée en 2024 positionne l'entreprise sur la voie du redressement. Avec des recettes plus élevées et des performances améliorées prévues pour la fin de l'année 2024, SUCRIVOIRE s'adapte efficacement aux défis du marché et de la production, en visant une croissance durable.