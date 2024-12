Egypte: Lancement d'une série d'ateliers de formation à Assouan pour stimuler les start-ups de Haute-Égypte

TLDR

Le ministre égyptien des communications et des technologies de l'information, M. Amr Talaat, a inauguré la série d'ateliers d'Aswan.

Le programme vise à favoriser le développement économique régional en dotant les jeunes entreprises de compétences commerciales essentielles.

Les participants bénéficieront d'ateliers, d'un mentorat individuel et des connaissances du réseau mondial d'experts de Plug and Play.

Le ministre égyptien des communications et des technologies de l'information, M. Amr Talaat, a inauguré les Aswan Bootcamp Series, qui visent à renforcer les capacités des entrepreneurs technologiques de Haute-Égypte.

Soutenu par l'ITIDA, Plug and Play Egypt et l'USAID, le programme vise à favoriser le développement économique régional en dotant les jeunes entreprises de compétences commerciales essentielles. Le camp d'entraînement accueillera cinq sessions de huit jours pour les startups dans les domaines de l'agri-technologie, de la santé-technologie, du commerce électronique, de l'administration-technologie et du tourisme.

Les participants bénéficieront d'ateliers, d'un mentorat individuel et des conseils du réseau mondial d'experts de Plug and Play. Le programme soutiendra plus de 60 startups, en se concentrant sur la gestion financière, l'adéquation produit-marché, l'évolutivité et la commercialisation.

Points clés à retenir

L'Aswan Bootcamp Series souligne les efforts de l'Égypte pour décentraliser l'innovation et encourager l'entrepreneuriat technologique dans les régions sous-représentées comme la Haute-Égypte. En comblant les lacunes en matière de ressources et de réseaux, l'initiative vise à faire d'Assouan un centre technologique régional. Le mentorat continu et l'exposition à l'écosystème de startups établi au Caire fourniront aux participants des opportunités de croissance à long terme, en les aidant à obtenir des investissements et à établir des collaborations. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'objectifs nationaux plus larges visant à stimuler une croissance économique inclusive grâce à un entrepreneuriat axé sur la technologie.