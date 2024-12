Maroc: Régionalisation avancée - La transformation digitale, pilier essentiel du développement territorial (atelier)

Tanger — L'accélération de la transformation digitale est essentielle pour favoriser le développement territorial, ont souligné les participants à un atelier organisé samedi dans le cadre de la deuxième édition des Assises nationales de la régionalisation avancée.

Lors de cet atelier, qui avait pour thème "La transformation digitale au sein des collectivités territoriales : un levier pour consolider la gouvernance territoriale et renforcer la participation citoyenne", les intervenants ont relevé que cette transformation constitue un pilier essentiel pour renforcer la gouvernance territoriale et améliorer la qualité des services offerts aux citoyens.

Ils ont mis l'accent sur l'importance d'adopter des stratégies digitales inclusives et adaptées aux spécificités de chaque région et de mettre en place des mécanismes de coordination entre les différents acteurs au niveau local et régional en vue de garantir une transformation digitale efficace et durable.

Dans ce cadre, la présidente de l'Association des régions du Maroc (ARM), Mbarka Bouaida, a abordé les défis auxquels fait face la mise en oeuvre de la transformation digitale au niveau régional, expliquant que la transformation numérique ne peut être réalisée sans des infrastructures solides, ce qui nécessite de mobiliser des financements importants à travers des partenariats entre les régions, l'État et les partenaires institutionnels et internationaux.

L'autre défi, a-t-elle ajouté dans son intervention axée sur "Le rôle des régions dans la gestion de la transformation digitale au niveau territorial", est lié aux ressources humaines nécessaires, précisant que les jeunes marocains possèdent de grandes compétences dans le domaine des nouvelles technologies.

Elle a, à cet égard, appelé à les accompagner par le biais de l'encadrement, la formation et l'orientation afin de perfectionner leurs talents et les mettre au service du développement régional et de la compétitivité de l'économie nationale.

Après avoir insisté sur la nécessité d'oeuvrer à l'élaboration de stratégies régionales axées spécifiquement sur la transformation digitale couvrant toutes les régions, les collectivités territoriales, ainsi que les institutions et les services extérieurs, Mme Bouaida a relevé que la mise en oeuvre de ces stratégies sur le terrain est tributaire de certains mécanismes.

"L'expérience a montré que les sociétés de développement régional ou local disposent de capacités pour faciliter la mise en oeuvre de ces stratégies, tant au niveau de l'attrait des compétences ou de la mise en place des procédures", a-t-elle fait remarquer.

De son côté, le président du conseil de la région de l'Oriental, Mohamed Bouarourou, a mis en avant les efforts du Conseil dans le renforcement des relations de partenariat et de coopération visant à la mise en place d'un écosystème digital régional avancé.

Dans le cadre de son engagement numérique, le Conseil de la région de l'Oriental a procédé à la signature de plusieurs conventions liées à la digitalisation, notamment, un accord de partenariat visant la création et la gestion de centres dédiés à la programmation et au codage informatique, a-t-il fait savoir.

Le Conseil régional a, également, scellé des accords portant sur le soutien à la recherche scientifique appliquée et à l'innovation, ainsi que sur la participation à la création de l'École Nationale de l'Intelligence Artificielle et du Digital.

M. Bourourou a évoqué l'exemple de la ville de Berkane en tant qu'"expérience pionnière au niveau local et national", en raison des réalisations qui reflètent son action dans la mise en place d'un système numérique global couvrant les mécanismes de gestion, de traitement, d'analyse, de suivi, d'évaluation, de proactivité et de vigilance.

Pour sa part, le directeur général de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), Khalid Safir, a souligné l'importance d'un changement de paradigme dans l'approche de la digitalisation au Maroc.

Il a plaidé pour une refonte des circuits administratifs afin de répondre efficacement aux attentes des utilisateurs.

"Il est impératif de passer d'un modèle où chaque administration opère de manière isolée à un écosystème intégré de plateformes numériques. Le citoyen ne doit plus être contraint de naviguer entre différentes administrations ou plateformes pour obtenir des services", a soutenu M. Safir.

Dans ce sens, le directeur général de la CDG a rappelé que la souveraineté numérique et la protection des données personnelles doivent demeurer des priorités dans la conception et la gestion des plateformes.

"Une transformation numérique réussie repose sur une approche participative, intégrée et sécurisée, qui reflète les aspirations des citoyens et respecte les standards internationaux", a-t-il estimé.

De son côté, la représentante Résidente du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Maroc, Ilaria Carnevali, a insisté sur l'impératif d'adopter une approche holistique pour accompagner la transformation numérique.

Selon elle, la digitalisation n'est pas seulement une question technique, mais relève avant tout de la gouvernance et des droits humains. Mme Carnevali a souligné, dans ce sens, la nécessité de créer des écosystèmes numériques locaux solides et inclusifs, capables de renforcer les institutions publiques et d'encourager la participation citoyenne.

Placée sous le thème "La régionalisation avancée, entre les défis d'aujourd'hui et de demain", cette rencontre de deux jours est organisée par le ministère de l'Intérieur en partenariat avec l'Association des régions du Maroc. Elle constitue un moment important dans la mise en oeuvre, conformément aux Hautes Orientations Royales, du chantier de régionalisation avancée en tant que réforme institutionnelle structurelle et choix stratégique pour la consolidation du processus de développement territorial.