Maroc: Le développement régional intégré, tributaire d'une gestion efficace du système de transport (panélistes)

Tanger — Le développement régional intégré requiert une gestion efficace du système de transport et de mobilité dans les différentes régions du Royaume, ont souligné, samedi à Tanger, les participants à un atelier dans le cadre de la 2ème édition des Assises nationales de la régionalisation avancée.

Les intervenants à cet atelier, tenu sous le thème "Le développement du système de transport et de mobilité durables, défis et perspectives", ont également estimé que le développement d'un système de transport inclusif et durable est essentiel pour réaliser un développement territorial intégré aux niveaux régional et local.

Dans ce sens, le président du Conseil de la Région de Casablanca-Settat, Abdellatif Maazouz, a mis l'accent sur l'importance de la convention-cadre, signée vendredi, portant sur le financement du programme d'investissement du nouveau Modèle de contrats de gestion déléguée de transport public urbain et intercommunal par autobus, dotée d'une enveloppe de 11 milliards de dirhams au titre de la période 2025-2029.

S'agissant du modèle du transport dans la région Casablanca-Settat, M. Maazouz a fait savoir que la région est dotée d'une offre diversifiée en termes de transport (tramway, casabusway et casa bus) à la faveur d'importants investissements qui ont été mobilisés à cette fin, appelant à les développer davantage surtout dans le monde rural.

Il a aussi évoqué le plan de gestion du transport urbain adopté dans la région, le réaménagement global du réseau des chemins de fer et des projets structurants à l'horizon 2030, notamment l'aménagement des axes routiers de l'entourage du grand stade Hassan II.

De son côté, le président du Conseil de la région de Souss-Massa, Karim Achengli, a souligné que le transport aussi bien des personnes que des biens constitue le premier élément pour le renforcement de l'attractivité territoriale, mettant l'accent sur le programme de développement urbain 2020-2024 de la région Souss-Massa.

Dans ce sillage, il a cité le projet de réalisation de la ligne de bus à haut niveau de service de la ville d'Agadir "Amalway", visant à moderniser et transformer la mobilité urbaine, pour répondre aux besoins croissants des citoyens, à travers une première ligne qui traverse la ville d'Agadir du nord au sud-est, reliant le port de la ville à la zone résidentielle de Tikiouine.

Il a également rappelé la signature d'un protocole d'accord pour la mise en place de la ligne maritime commerciale Agadir-Dakar, visant à faciliter la circulation des échanges commerciaux entre le Maroc et les pays d'Afrique de l'Ouest en réduisant les coûts de transport et en augmentant l'efficacité du transport des marchandises.

De l'avis du directeur de la stratégie, de la coopération et de la qualité à l'ONCF, Said Chandid, le développement du réseau ferroviaire a nécessité d'importants investissements au cours de la dernière décennie, avec de nombreux projets structurants lancés pour moderniser et renforcer le réseau ferroviaire et augmenter sa capacité.

Ces projets ont donné des résultats concrets, a-t-il dit, ajoutant que l'année 2018 a marqué une nouvelle étape transformant profondément le transport ferroviaire marocain et en faisant un modèle à suivre aux niveaux régional et international.

Présentant le plan d'action de l'Office pour les années à venir, axé sur le développement du train à grande vitesse et des premières lignes régionales de trains express, il a précisé que le transport ferroviaire offre de nombreux avantages, notamment une grande capacité d'accueil, une sécurité accrue, le respect de l'environnement, une efficacité énergétique et des coûts réduits, ce qui en fait l'épine dorsale du développement des transports et de la mobilité durables.

La directrice du transport routier, au ministère du Transport et de la Logistique, Bahija Boucetta a, quant à elle, abordé les questions liées aux défis et aux perspectives du transport et de la mobilité durables, mettant en lumière les efforts du ministère pour améliorer le secteur des transports, en particulier le transport non urbain.

Elle a aussi appelé à élaborer une Charte nationale en faveur d'une mobilité inclusive et durable, ajoutant que le principal défi auquel ce secteur est confronté réside dans le renforcement de la gouvernance du transport public de voyageurs, vu la multiplicité des parties prenantes, ce qui nécessite une coordination efficace, une synergie des efforts, et un renforcement de l'intégration et de la complémentarité entre les différents acteurs pour garantir l'efficacité du secteur et atteindre les objectifs escomptés.

Placées sous le thème "La régionalisation avancée, entre les défis d'aujourd'hui et de demain", les 2èmes Assises de la régionalisation avancée, se tiennent sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l'initiative du ministère de l'Intérieur en partenariat avec l'Association des régions du Maroc.