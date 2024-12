Maroc: Essaouira et Tétouan mutualisent leurs atouts pour un partenariat de la nouvelle génération (M. Azoulay)

Tétouan — "Inédit, légitime et riche de promesses, le partenariat Tétouan-Essaouira a franchi ce week-end un seuil déterminant avec le lancement conjoint du projet d'Université des Sciences de la Culture et du Patrimoine" a déclaré, vendredi soir à Tétouan, M. André Azoulay, Conseiller de SM le Roi et Président fondateur de l'Association Essaouira-Mogador.

"Enracinées dans la profondeur et la richesse de leurs histoires respectives, leur choix partagé de la centralité de la culture et des arts mis au coeur de leurs priorités et fidèles à leurs traditions séculaires d'ouverture au monde, Essaouira et Tétouan ont toutes les raisons de mutualiser leurs atouts et leurs ambitions pour faire plus et mieux ensemble aujourd'hui et demain", a souligné M. Azoulay, qui s'exprimait à l'occasion de l'hommage qui lui a été rendu par Tétouan dans le cadre de la 1ere édition du Colloque "l'Âme d'Al Andalus".

En mettant en relief "le caractère inclusif, volontariste et novateur de ce partenariat intra-territorial", le Conseiller de SM le Roi s'est félicité de "la mobilisation consensuelle de l'Exécutif, des Élus et de la Société Civile engagés et solidaires pour donner toutes ses chances de réussite et de durabilité à ce partenariat de la nouvelle génération".

"La présence dans la salle ce soir de près de 1.500 personnes est impressionnante et elle incarne l'adhésion du plus grand nombre aux perspectives qui se dégagent au fil du chemin qu'Essaouira et Tétouan ont choisi de parcourir ensemble", a souligné le Conseiller de SM le Roi.

"En affichant sans frilosité leur volonté de faire de la diversité de nos spiritualités et de nos traditions culturelles le réacteur central de notre modernité sociale, nous donnons ensemble ses plus belles couleurs au leadership historique qui est celui du Maroc aujourd'hui au sein de la Communauté des Nations, un leadership forgé, nourri et porté par SM le Roi Mohammed VI dans un temps et dans un espace où tout autour de nous fleurissent les régressions et les archaïsmes de l'exclusion", a ajouté pour conclure M. Azoulay, en invitant l'assistance à "s'approprier l'exemplarité de cette réalité marocaine dont chacun et chacune doit prendre la juste mesure".

Initié par les communes de Tétouan et d'Essaouira, l'Université Abdelmalek Essaâdi, la Fondation Tamaghrabit, l'Association Essaouira-Mogador et le Centre d'études et de recherches sur la culture et le droit hébraïques (Bayt Dakira), le Colloque "l'Âme d'Al Andalus" a pour but de mettre en lumière le rôle des deux villes dans la préservation du patrimoine matériel et immatériel du Maroc, chaque cité étant un symbole unique de brassage des cultures et de coexistence entre différentes civilisations.

La cérémonie de lancement de la 1ère édition de ce Colloque a été marquée par un vibrant hommage rendu à M. Azoulay pour son soutien constant et inlassable aux initiatives culturelles qui mettent en avant la diversité de l'identité marocaine plurielle, une et indivisible, et pour les efforts déployés en faveur de la promotion des valeurs de paix, de tolérance et de vivre-ensemble.

Elle a également été ponctuée par la signature d'un protocole d'entente portant sur la valorisation de l'ancienne gare routière de Tétouan "Al Azhar" qui devrait accueillir l'Université des Sciences de la Culture et du Patrimoine Tétouan-Essaouira.