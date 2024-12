Maroc: Régionalisation avancée - Le Message Royal, une feuille de route pour une mise en oeuvre optimale de ce chantier stratégique (M. Ould Errachid)

Tanger — Le Message adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux participants à la 2ème édition des Assises nationales de la régionalisation avancée constitue une feuille de route claire pour une mise en oeuvre optimale de ce chantier stratégique, a indiqué le président du Conseil de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, Sidi Hamdi Ould Errachid.

Sa Majesté le Roi a bien voulu souligner l'importance pour les régions et les collectivités territoriales d'assumer pleinement leurs responsabilités dans la promotion d'une gestion territoriale efficace, en vue de passer à la mise en oeuvre complète de la régionalisation avancée, a-t-il relevé dans une interview accordée à la MAP en marge des travaux de ces Assises.

M. Ould Errachid a également affirmé que l'opérationnalisation complète de ce chantier structurant, telle que prônée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est à même d'insuffler une nouvelle dynamique au développement des provinces du Sud du Royaume.

Il a, en outre, estimé que la régionalisation avancée est un choix stratégique et une opportunité historique pour promouvoir le développement socio-économique du Royaume, tout en renforçant sa position sur les plans régional et international.

Placées sous le thème "La régionalisation avancée, entre les défis d'aujourd'hui et de demain", ces Assises sont organisées par le ministère de l'Intérieur en partenariat avec l'Association des régions du Maroc. Elles constituent un moment important dans la mise en oeuvre, conformément aux Hautes Orientations Royales, du chantier de régionalisation avancée en tant que réforme institutionnelle structurelle et choix stratégique pour la consolidation du processus de développement territorial.

Prennent part à ces Assises des responsables gouvernementaux, des présidents de régions, des élus des Conseils communaux et des experts, ainsi que des acteurs politiques et économiques marocains et étrangers, avec plus de 1.500 participants présents, 160 invités internationaux et plus de 45.000 participants à distance.