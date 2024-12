Maroc: Casablanca - Soirée poétique dédiée au dernier recueil de Kaïsse Ben Yahia 'Patch-words II: L'amour en vers'

Casablanca — Une soirée poétique et musicale a été organisée, vendredi soir au Royal Golf d'Anfa à Casablanca, autour du recueil de poésie "Patch-words II: L'amour en vers", une oeuvre de l'artiste et poète Kaïsse Ben Yahia.

Initié par le Rotary Club de Casablanca, cet événement fait partie du plan d'action culturelle du Rotary Club, visant à promouvoir la culture et l'éducation au sein de la communauté, et à renforcer les liens sociaux et promouvoir les valeurs humaines et citoyennes.

Marquée par la présence notamment du gouverneur de la préfecture d'arrondissements Casablanca-Anfa, M. Aziz Dades, de plusieurs rotariennes et rotariens et autres personnalités éminentes, cette manifestation culturelle s'inscrit dans une série d'actions visant à améliorer les conditions de vie des jeunes et à encourager leur épanouissement.

Tout au long de la soirée, M. Ben Yahya a captivé l'audience en lisant des extraits de son recueil "Patch-words II: L'amour en vers", une oeuvre qui explore les multiples dimensions de l'amour mêlant émotions, réflexions et beauté poétique à travers des vers poignants.

"La poésie est un langage universel, un pont entre les âmes et les coeurs. À travers ce recueil, j'ai voulu explorer l'amour sous toutes ses formes, un sentiment qui nous unit et nous transcende tous. Je suis honoré de pouvoir partager ce travail ce soir, dans un cadre aussi enrichissant et inspirant", a souligné M. Ben Yahya, qui est également chargé de mission au Cabinet Royal.

Dans son intervention à cette occasion, il a relevé que "cette rencontre culturelle et artistique est une opportunité précieuse pour réaffirmer que la poésie, bien au-delà des mots, est un art universel capable de transcender le temps, les époques et les frontières culturelles. Elle nous permet de toucher les aspects les plus profonds de l'âme humaine : l'amour, la mémoire et la quête de sens".

"En cette occasion, je souhaite rappeler que, même à travers les épreuves, la poésie nous offre une forme de résistance et une voie de réconciliation avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure", a affirmé M. Ben Yahya.

De son côté, Ahmed Benmejdoub, conseiller du Président du Rotary Club, s'est félicité de la tenue de cette rencontre culturelle, "qui s'inscrit pleinement dans notre plan de communication et d'action culturelle". Il s'agit, selon lui, "d'une occasion de renforcer notre mission de solidarité et de promouvoir la culture, tout en contribuant à des actions concrètes pour le bien-être de la communauté".

M. Benmejdoub a souligné l'importance de ces événements culturels pour renforcer les liens sociaux et consolider les actions éducatives dans la région : "Cette soirée est un exemple parfait de ce que nous voulons accomplir au Rotary Club, alliant culture, solidarité et soutien à l'éducation. Nous sommes fiers de pouvoir offrir ces moments de partage et de réflexion, tout en contribuant à des actions concrètes pour améliorer la vie des enfants et des jeunes".

La soirée s'est conclue par une séance de dédicace du recueil de M. Ben Yahya, permettant aux participants d'échanger avec l'auteur et de prolonger ce moment culturel exceptionnel.

A noter que cette soirée poétique a été précédée par une action de test de la vue menée par le Rotary Club dans une école de la région "Ecole Ibn Katir", où plus de 200 enfants ont été examinés et près de 50 enfants ont reçu des lunettes pour améliorer leur confort visuel et leur capacité à lire et à étudier.

Le Rotary est une association d'acteurs locaux issus des milieux d'affaires et universitaires et des professions libérales qui se consacrent à l'action humanitaire et observent des règles de haute probité dans l'exercice de toute profession ainsi que l'entente entre les peuples.