Tunisie: Malgré le froid, le Festival Neapolis enchante enfants et familles avec une programmation riche et variée

Malgré la pluie et le froid, la 37e édition du Festival Neapolis pour enfants a débuté en grande pompe, attirant un public enthousiaste composé d'enfants et de leurs parents. La cérémonie d'ouverture a été marquée par un carnaval haut en couleur, qui a démarré devant le siège de la Foire de Nabeul pour rejoindre la Maison de la Culture, lieu de l'inauguration officielle. Le festival se poursuit jusqu'au 29 décembre.

Au programme, pas moins de 50 spectacles proposés par des artistes tunisiens et de 14 pays étrangers, explorant des genres variés comme le théâtre de l'histoire, le théâtre de marionnettes, le théâtre de rue ou encore le théâtre d'opéra pour enfants.

Dans une déclaration à l'agence TAP, le coordinateur général du festival, Atef Hajri, a souligné que le comité de direction avait veillé à concevoir une programmation riche et diversifiée, répondant aux attentes des enfants, de leurs familles, mais aussi des professionnels du théâtre, notamment les étudiants, metteurs en scène et spécialistes en écriture théâtrale pour enfants.

Les spectacles seront répartis sur trois espaces principaux à Nabeul : la Maison de la Culture, la salle Néapolis Center et l'Espace Dar Jeelen, situé au coeur de la vieille ville. À cela s'ajoutent deux lieux à Yasmine Hammamet, permettant trois spectacles par jour. Atef Hajri a également précisé que l'espace Dar Jeelen accueillera la 4e édition du Festival du conte, du 23 au 28 décembre, avec six représentations théâtrales au programme.

Comme à l'accoutumée, certains spectacles du festival (six au total) seront présentés dans différents gouvernorats, notamment à Bizerte, Tunis, Kairouan et Sfax.

En parallèle des représentations théâtrales, le festival propose un riche programme éducatif et culturel articulé autour de trois thématiques : la technologie et ses impacts, l'environnement et les changements climatiques, et la culture de la paix. Trois conférences sont prévues le 24 décembre, abordant des sujets tels que les changements climatiques et leurs répercussions sur le littoral (en prenant l'exemple de la plage de Nabeul), l'impact du revêtement des oueds sur les ressources naturelles et animales, et le théâtre écologique destiné aux jeunes.

Le festival met également en lumière des problématiques internationales et locales avec une conférence sur le théâtre scolaire palestinien entre passé et présent ainsi qu'une session dédiée à l'écriture de l'histoire du Festival Neapolis, créé il y a 39 ans.

Enfin, douze ateliers de formation sont programmés en marge du festival, destinés aux étudiants et professeurs de théâtre, aux animateurs de jardins d'enfants, ainsi qu'aux enfants et amateurs de théâtre. Ces ateliers aborderont des techniques variées telles que le théâtre d'ombres, les marionnettes à gaine et à fils, le théâtre des opprimés, ainsi que la fabrication de l"'Aragoz" (marionnette traditionnelle) et de masques, en utilisant des techniques de recyclage.