Tunisie: Une vidéo d'une créatrice de contenus provoque un débat sur la migration et le patriotisme

En Tunisie, une vidéo de promotion du tourisme intérieur dans le pays faite par une célèbre créatrice de contenus suscite le débat. Elle a été publiée sur les réseaux sociaux dans le cadre d'une campagne promotionnelle du ministère du tourisme Touneslik qui a organisé un concours pour les meilleurs créateurs de contenu numérique en matière de tourisme local. La vidéo comptabilise près de 3 millions entre Facebook et Instagram et beaucoup de commentaires positifs, mais elle divise certains Tunisiens, notamment ceux vivant à l'étranger, qui estiment qu'elle stigmatise le fait de quitter son pays et présente une réalité édulcorée avec un message parfois populiste.

Dans une vidéo publiée le 18 décembre, Fatma Bououn, créatrice de contenus, incarne une mère qui marie sa fille. Avant la cérémonie, elle lui offre un collier avec, en pendentif, le contour des frontières de la Tunisie. Le pendentif rappelle à la jeune mariée l'amour de son pays à travers ses souvenirs de visites dans différentes régions.

Elle réclame donc une condition à son époux avant de lui dire oui : Ne jamais quitter la Tunisie. Le dernier message de cette vidéo divise certains internautes, notamment les Tunisiens résident à l'étranger comme Sarah Zina, artiste visuelle.

« Fatma Bououn n'a pas élargi sa vision qu'elle semble réduire à une vision simpliste du patriotisme en le liant exclusivement à la présence physique dans le pays. Je peux être à l'étranger et être très patriote, parfois plus que d'autres. » Basée en France et très engagée pour son pays, Sarah Zina perçoit le message de la vidéo comme réducteur : « Cette perception restreinte des Tunisiens à l'étranger mérite d'être remise en question, car elle ne reflète pas la diversité et la richesse de leurs contributions »

Les Tunisiens à l'étranger représentent 2 millions de personnes et leur apport en devises dans le pays est supérieur à celui des recettes touristiques. Certains internautes ont aussi critiqué une vision trop romancée de la vidéo par rapport à la réalité difficile de la situation socio-économique en Tunisie, qui poussent de nombreux Tunisiens à quitter le pays.