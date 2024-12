Algérie: Sondage APS Brahim-Dahmani / meilleure athlète-2024 (Handisport) - 'Heureuse et reconnaissante envers les organisateurs'

Alger (APS) — L'athlète de para-athlétisme, Nassima Saifi, élue meilleure sportive de l'année 2024 en handisport, lors du traditionnel sondage de l'APS Brahim-Dahmani, a estimé que ce nouveau sacre est un "honneur pour tout athlète et une grande motivation pour lui à aller de l'avant et persévérer dans son travail. Et je suis reconnaissante envers les organisateurs".

"Je suis heureuse pour cette nouvelle distinction qui me va droit au coeur, et surtout consacre une série de bons résultats que j'ai réussi cette année qui était charnière pour l'ensemble des athlètes, exigeant d'eux beaucoup de sacrifice", a déclaré Nassima Saifi, qui a reçu son prix, dimanche lors de la soirée des champions tenue à l'Ecole Supérieure de l'hôtellerie et de restauration à Alger.

L'athlète a été plébiscitée par la presse sportive nationale en obtenant le suffrage de 21 des 30 organes qui ont porté son nom à la 1re place, et quatre qui lui ont attribué la seconde place, lui permettant de totaliser 114 points.

Nassima Saifi a réalisé une année 2024 exceptionnelle, avec quatre titres: la médaille d'or aux Paralympiques de Paris au lancer du disque (classe F57) et une autre auparavant aux Mondiaux de Kobé au Japon, en plus de deux médailles en bronze au lancer de poids, une aux joutes paralympiques et la seconde au championnat du monde.

Née valide en 1988 à Mila, Nassima Saifi a été amputée de sa jambe gauche, suite à un accident de circulation. Son père, réalisant qu'elle avait besoin de s'occuper pendant son temps libre, l'encourage à faire carrière en athlétisme. Elle rejoint le club handisport de Mila, où elle s'est notamment distinguée, et intègre l'équipe nationale avec une grande envie de devenir un jour une star mondiale et représenter l'Algérie dans les grandes manifestations internationales.

Dotée d'une morphologie d'athlète de lancer, elle se consacre aux entrainements, et après plusieurs d'année de dur labeur, elle fait ses débuts internationaux en 2006 aux Mondiaux de Lille, grâce surtout à l'aide et l'encouragement de son entraineur et mari, Hocine Saadoune, lui aussi ancien athlète international en handisport, avec plusieurs titres.

Depuis, Saifi a remporté cinq titres aux championnats du monde et quatre aux Jeux paralympiques, ponctués par des records mondiaux.

"Je suis contente du cheminement de ma carrière sportive, et je ne compte pas en rester là. Il y a d'autres échéances qui nous attendent et je ne compte pas m'arrêter, tant que j'auarai de la force, de la volonté et surtout vos encouragements qui nous boostent nous les athlètes et nous permettent d'essayer d'être à la hauteur des attentes des Algériens et de leurs soutiens ", a conclu Nassima Saifi.

Saifi a débuté en handisport à Mila, après son accident de circulation à l'âge de huit ans. C'est d'ailleurs son père qui l'inscrit dans un club de sports et loisirs, où après quelques années, des techniciens ont décelé en elle un grand potentiel d'une championne d'avenir, et ils avaient raisons, puisque par la suite elle s'est forgée, petit à petit, une place parmi les meilleures athlètes au monde.

Durant sa carrière sportive, Saifi a décroché quatre titres paralympiques et cinq consécrations mondiales, sans oublier ses performances et records mondiaux, africains et arabes.

Pour son entraineur, "Saifi possède une force de caractère et un mental qui sont sa source de motivation personnelle. Dans sa spécialité, le lancer du disque, elle est la meilleure pour l'instant, et elle essaye toujours de maintenir sa forme et la préserver pour les grands rendez-vous en compétition".